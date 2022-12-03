今晚羅浩銘大戰羅浩銘！　ViuTV《繩角》做幕後TVB幕前玩飛車

前TVB演員羅浩銘離巢後，除了繼續在電影圈發展，也曾亮相HOY TV煮食節目《30分鐘大放餸》，原來ViuTV劇集《繩角》他是動作設計，今晚大結局又撞正他有份表演的TVB（無綫）節目《歡樂滿東華2022》，今晚羅浩銘大戰羅浩銘！

煮食節目都有羅浩銘！

他在社交平台表示今晚應該是第一次同時間兩個電視台都播自己參與的節目，他說：「《繩角》大結局，東駿兩兄弟激鬥擂台，我由設計到排，用咗差不多一個月，只為一場戲。印象中香港搏擊擂台劇好像沒有試過用一個長鏡頭去處理打鬥場面，我很想試一次。演員沒有留力，拼命的打，出來效果真的很震撼。」

羅浩銘在ViuTV《繩角》擔任動作指導。（FB@羅浩銘）

而《繩角》大結局播出時，羅浩銘正在TVB為《歡樂滿東華2022》籌款，今年亦是他連續第三年為東華演出，他說：「我個人包辦兩個環節，幕前幕後都要演出。幕前有驚險飛車表演，幕後有功夫設計環節。我其實第一天車頂飄移後，隻手已經 fling 到冇曬力。但難度仲要加深，有幾次綵排出現意外，真係好牙煙。。。」

羅浩銘會同江嘉敏表演飛車。（FB@羅浩銘）

最後羅浩銘指今晚無論大家睇邊個節目，一樣也會高興，更笑說最好之後上網重溫將兩個 節目都睇一次，因為都是他的心血。

點擊下圖睇羅浩銘上年表演連踢十塊木板：