Rachel劉蘊晴透露《心靈師》月尾首播　爆片場老鼠突跌李璨琛隔離

澳門人氣YouTube頻道「微辣」的節目《微辣大排檔》相當受歡迎，今年5月尾「微辣大排檔」餐廳於香港正式營業，於今日（3日）舉辦開幕剪彩儀式，一班微辣藝人六毫子（陸志豪）、Rachel（劉蘊晴）、霍哥（霍俊邦）、加蔥（林茂發）、Yelo（黃曉晴）等都現身撐場，吸引幾十位粉絲等候，場面熱鬧。



微辣藝人齊聚剪綵。（葉志明攝）

作為微辣的人氣成員，早前Rachel有機會首次拍劇，參演李璨琛（Sam）主演兼監製的《心靈師》，她透露即將於26號首播：「好興奮，又好緊張，因為我第一次拍劇，仲要係做個好mean好mean嘅角色，所以我就覺得好期待啦，跟住好驚被大家鬧，希望冇啦，但鬧都冇計，應該唔會啩，應該都會喺大排檔搞一個首映，啲朋友或者公司同事一齊（睇）。」

餐廳中的車廂是Rachel最喜歡的一個區域。（葉志明攝）

劇集拍攝了大半年時間，Rachel直言有很多難忘的回憶：「我記得第一日拍劇，我係超緊張，然之後塊面勁水腫，跟住我好驚，後嚟因為導演、其他演員好似Sam哥、Dee哥佢哋都好好，好take care我哋呢啲細嘅，都分享好多佢哋嘅經驗，我都有愈嚟愈入戲，去到最後已經好唔捨得，即係我覺得係好似開工先最開心，因為我拍劇嘅時候經歷咗疫情，又有一段時間係停工咁，嗰陣時我好抑鬱，冇得開工就喺酒店一個人，反而開工好開心。」她更大爆拍攝期間趣事：「拍到最後嗰幾組，我哋凌晨開工，大家都好攰好眼瞓，Sam哥就瞓咗喺地下，即係嗰幕佢瞓咗喺地下暈咗嘅，其實佢已經瞓咗喺度唔知發生咩事，咁我就喺隔離背對著佢，影我背脊，然之後我就睇著突然間啪嗒一嘢，跌咗隻老鼠喺佢個嘅隔離，仲躝咗幾下，大家都望到，淨係Sam哥最近一個望唔到，我覺得好好笑，佢醒返先知啱啱後邊有隻老鼠，佢瞓著咗。」

Rachel好enjoy拍劇。（葉志明攝）

音樂方面，Rachel表示自己一路都有在寫歌：「嚟緊同Roberto（馬檇鏗）有一首新歌會出，咁就錄製禁嘅，就係之前我哋做騷嘅算係主題曲咁樣，遲啲可能都會配合一啲故事拍攝咁樣，我哋再籌備。跟住我自己都會有新歌，錄緊，keep住會有歌喺我channel度推出，大家都多多支持。」

Rachel與一班演員合作學到好多嘢。（葉志明攝）