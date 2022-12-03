世界盃｜碧咸被爆入住卡塔爾五星級酒店套房　每晚近20萬極盡奢華

英國前球星碧咸（David Beckham）去年與卡塔爾簽下價值1.5億英鎊的10年合約，擔任卡塔爾大使，宣傳卡塔爾世界盃賽事及當地旅遊業。早前英國傳媒報道指碧咸在卡塔爾觀賽期間，住在當地最豪華的酒店之一，每晚房費約20,000英鎊（約191,640港元），相當驚人！不過消息曝光後，碧咸已經退房，但超豪華套房依然掀起網民熱議！



碧咸（David Beckham）獲邀擔任卡塔爾大使。（IG@davidbeckham）

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據知碧咸在位於多哈的五星級文華東方酒店住了近一周，該酒店位於專屬的Mesheirb 區，擁有一流舒適設施，而碧咸入住的是最大的套房之一Baraha View套房，該套房位於酒店的頂層，面積達1,722平方英呎，擁有自己的用餐區、私人禮賓服務、室外露台、私人泳池及健身房，每晚收費20,000英鎊（約191,640港元）。在碧咸入住期間，他通過酒店大堂的私人入口進出，之後直接坐上豪華轎車，以免被發現。

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此外，消息人士稱碧咸特別請了一位私人廚師，為他準備了酒店菜單上沒有的特殊餐點，包括日本神戶牛扒及各種麵食等。不過碧咸已經退房，近日更已經離開卡塔爾，日前他現身美國波士頓，出席The Earthshot Prize Gala（地球奮鬥獎頒獎典禮），西裝骨骨上陣的他一出場就成為焦點，盡顯英國萬人迷風範！