「微辣大排檔」投資高達8位數　六毫子透露半年收益：應該健康嘅

澳門人氣YouTube頻道「微辣」CEO兼創辦人六毫子（陸志豪）去年年尾跨界搞餐飲，開設與熱門節目《微辣大排檔》同名餐廳，於今日（3日）正式剪綵開幕，六毫子表示，其實三年前已經有這個計劃，奈何因疫情不停推遲，現在終於都等到大家有時間齊聚一堂，開張營業。



「微辣」眾人齊聚一堂。（葉志明攝）

整個餐廳分有四個區域，包括舊式冰室、港澳渡輪雅座、麻雀館以及地鐵車廂，非常花心思，尤其是麻雀館的麻雀，「真係逐粒逐粒砌出嚟，每一隻麻雀都係用我哋個元素去做嘅」，六毫子介紹道：「我哋嚟緊陸續會多啲過嚟，多啲活動去做畀大家一齊玩，咁其實大排檔係一個好笑、好玩嘅一個節目，咁希望大家都可以喺呢個節目上嘅一啲文化元素可以帶到去實體嗰度。」

含有微辣元素的麻雀。（葉志明攝）

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六毫子透露，其實整個餐廳投入了8位數：「因為始終可能係香港嘅地方有好多成本上面嘅嘢都係比較高，咁但係我哋都覺得係值得嘅，因為做出嚟成件事大家都好滿意，希望我哋愈做愈好，都歡迎多啲食客、觀眾畀多啲意見，令我哋做好啲。」由5月尾營業至今差不多半年時間，餐廳的收益似乎都不錯，六毫子笑言：「應該都健康嘅，因為我就冇睇個數字嘅，我諗如果真係唔健康佢哋應該都會同我講嘅，希望係健康。」

「微辣大排檔」投入高達8位數。（葉志明攝）

明年是「微辣」創辦10周年，提及會不會大肆慶祝，六毫子直言有計劃：「我唔夠膽喺呢度立flag，因為疫情呢三年我都好對唔住一啲觀眾，我哋應承過大家好多嘢，講過好多嘢，但有好多不可抗力嘅因素我哋真係履行唔到，完成唔到，同埋延遲，2023年我就會有好多project去發展出嚟，就希望用我哋嘅行動去證明比大家睇，我哋做一件事可以做多10年囉，20年之後，就算幾難行，我哋都會繼續努力去面對。」

六毫子計劃大搞10周年活動。（葉志明攝）

去年聖誕六毫子大扮「聖誕女郎」，令不少網友笑爆肚，他揚言今年要勁爆過「聖誕女郎」，目前正在構思，相信又會帶給大家驚喜！