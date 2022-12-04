汪詩詩為表妹湛琪清慶生　汪氏三姊妹嫁得好汪圓圓成百億豪門闊太

「宇宙最強」甄子丹太太汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）2019年下嫁整形外科名醫金永強之子金承威（Kenneth），兩人婚後生活甜蜜，去年Jessica誕下囡囡Kylie，一家三口樂也融融。日前Jessica迎來33歲生日，她特意開了一場Party與家人一起慶祝，壽星女Jessica身穿藍色碎花裙出鏡，老公Kenneth搭着她的膊頭，十分登對。



恩愛！（IG@jessjann）

Jessica老公Kenneth系出名門，爸爸是名醫，舅父是零售業大亨潘迪生，出身富裕的Kenneth擁有美國史丹福大學經濟學士學位及管理科學工程碩士學位，他於2008年從美國學成歸來後加入摩根士丹利工作，為企業客戶在收購合併、上市融資等方面提供專業意見。年僅22歲已創辦了本地知名餐飲集團Drawing Room Concepts，生意規模更日益壯大，之後他又先後開創了有關生物科技、醫學美容、流動科技等不同類型的生意，事業有成的他更對老婆寵愛有加！

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甄子丹同汪詩詩都有出席生日Party。（IG截圖）

而甄子丹、汪詩詩、汪圓圓、汪媽媽等都有出席生日Party，一家人合照非常溫馨。事實上，汪氏三姊妹都成功打入豪門闊太圈，有指汪詩詩與妹妹汪圓圓家中做珠寶生意，汪媽媽教育女兒們都嚴格按照歐洲王室的禮儀。2003年汪詩詩與甄子丹結婚，育有一女一子，女兒甄濟如（Jasmine）及兒子甄濟嘉（James）。而汪圓圓就嫁給了玩具大王蔡志明兒子蔡加讚，2013年蔡加讚正式迎娶汪圓圓入門，據知蔡家豪花8億港幣，其中包含6億豪宅、800萬現金，更有5000萬珠寶首飾。婚後汪圓圓先後誕下一女兩子，三年抱三，而她亦淡出演藝圈，專心照顧家庭。今年年初，蔡志明以81億美元（約631億港元）身家登上福布斯排行榜第11位，汪圓圓亦成為百億豪門闊太，相當犀利！

點擊下圖睇汪氏三姊妹：