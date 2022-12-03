繩角｜AK對Lokman之戰被取消　開放式結局唔夠喉網民跪求電影版

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等人主演，故事講述主角歐陽駿（江𤒹生 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。今晚（3/12）播出大結局第十五集，講到歐陽駿（AK江𤒹生 飾）要在擂台上決戰同門師兄李承東（Lokman 飾），二人在擂台上勢均力敵、難分高下，當中更有一段長達一分鐘的一鏡到底鏡頭，整個拳賽看起來非常逼真，令網民睇得非常肉緊。

《繩角》今晚大結局。（節目截圖）

AK決戰Lokman。（節目截圖）

整個賽事足打四輪，最後Lokman把AK打入死角，正當大家以為這場比賽終於分出勝負時，鏡頭一轉帶觀眾離開擂台，回到他們平時進行練習的拳館，睇到一班觀眾摸不着頭腦，非常心急想知道賽果，不過劇情就沒有直接交代出來，而是透過不同角色之間的對話逐少逐少把當時的情況告知給觀眾，原來Lokman與AK的比賽沒有分出高下，那一場比賽被取消了，因此二人都未能對戰日本拳王井澤魂（Alton 飾）。

睇到觀眾好肉緊。（節目截圖）

網民跪求電影版（節目截圖）

雖然如此，但是Lokman就回到King Boxing繼續擔任AK的教練，最後劇集講到AK衝出香港遠赴日本比賽，不過對手不是Alton，而是又鳳凰武神之稱的黑目齋（周國賢 飾），而他是第一個打敗Alton的拳手，現時AK只有打敗周國賢才能與Alton決戰，而劇集就此完結。這個開放式結局令網民意猶未盡，認為劇中有不少伏筆都是為接下來的續集鋪墊，因此大家都跪求早日見到第二季及電影版推出。