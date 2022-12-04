鄭秀文與張艾嘉合作後更多體會演戲　《流水落花》看到演技開竅

時尚盛事「K11 Night」於昨晚（3日）隆重舉行，一班名人紅星包括鄭秀文（Sammi）、杜琪峯、劉嘉玲、周文錡、甄子丹汪詩詩夫婦、黎姿、沈月等都悉數亮相，場面星光熠熠。



Sammi壓軸出場。（陳順禎攝）

Sammi身穿Valentino 2022秋冬高定系列oversize黑色套裝亮相，中門大開，型格又不失性感，腳踩中國設計師Sensen Lii的品牌WINDOWSEN近10公分的短boot，非常搶fo，她笑言：「都難行，好重同埋真係好高，咁因為我今日着嘅成套衫都係男裝嘅高定，整體走嘅都係放大嘅路線，所以我覺得高啲會好啲，dramatic啲。」

Sammi的這對鞋與2019年演唱會的白紗造型出自同一設計師。（陳順禎攝）

其實Sammi非常喜歡中性打扮，她透露私下買衫都是行男裝：「我好少睇女裝，其實我自己平時都好鍾意着男裝，啲西裝比較硬朗啲。」至於有無幫安仔揀衫，Sammi就表示對方有自己主張：「佢對衣着舒服為主，佢冇我咁講究，所以就唔會。」

Sammi剛柔並濟。（陳順禎攝）

最近Sammi在IG分享了不少與圈中好友聚會的片段，好似杜琪峯、吳君如、陳可辛等，日前還同舒淇、馮德倫等賀張艾嘉奪金馬獎影后，她也非常開心：「其實我同佢都好有淵源，累積咗咁多年，即係大家個緣分終於喺舊年大爆發，就真係終於合作咗一次，好多謝張姐畀呢個演出機會我，同埋同佢合作完，自己對演戲都有一個多少少嘅體會，咁其實演戲真係唔需要成日畀咁大壓力自己，成日都好似覺得一定要進步，其實有陣時放鬆啲去演，盡力去演，可能個效果仲好，咁所以同佢合作完之後，我自己演出嚟緊嘅一部電影《流水落花》就嚟公映，咁呢部電影我就睇到自己嗰種演戲上面嚟得鬆容啲，咁我覺得呢個係我演技上面一個開竅。」除此之外，Sammi也感歎很久沒有見到舒淇：「大家成晚坐埋一齊都好多嘢傾好開心啦個飯局。（有冇諗過合作下？）梗係好啦，如果真係有好嘅劇本，同埋成晚大家就研究下扮靚嘅心得，都有講下電影嘅。」