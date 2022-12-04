百萬同居計劃・專訪｜Jer隨時做肌肉男　Anson Lo：佢已經準備好

《大叔的愛》去年播出大受歡迎，盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌、簡慕華於新劇《百萬同居計劃》再次合作，並加入柳應廷（Jer）、魏浚笙（Jeffrey），眾人為了贏取一百萬獎金而展開同居生活。講到同居，極需要Me Time嘅Anson Lo列出室友條友，連Jer都覺得非常高難度⋯而另一位MIRROR成員Edan（呂爵安）雖然今次無緣演出，但卻在訪問中多次被「召喚」⋯⋯



繼《男排女將》後，Anson Lo與Jer再次合作，Jer表示想與對方在鬼片交手，誓要嚇到教主翻白眼。而Anson Lo則希望與Jer拍攝劇情片。

Anson Lo於《百》所飾演的燈仔既是車房技工、又是搬運工人兼裝修工人，為了更貼近角色，他特地而操大隻，對於燈仔，Anson Lo有以下的形容 「佢Suppose幾靚仔 ，但佢自己唔覺，所以都幾似我。」至於Jer飾演的蘇B，他笑言既像邪流丸，又像水柳太太，有點卡通真人化。

「多表情又活潑好動嘅人，同我好似！」Jer今年活躍於電影圈，他笑言現在演什麼都沒有難度，並感覺越來越好玩。Anson Lo隨即踢爆其中一幕眾人需要避曱甴，Jer為了獨有的演繹方式，最後不慎受傷，Jer表示：「 Trailer見到嗰幕我真係跣低，雖然撞瘀膝頭哥，但好好玩。呢套劇同Jeffrey，甚至係德斌，雖然係前輩，但都好玩得，所以劇中好多鏡頭都係自由發揮，我哋希望帶到一個輕鬆劇集俾觀眾，等大家放工之後可以哈哈哈，我自己都覺得係幾好笑嘅作品。」

Anson Lo表示今次與黃德斌有較多對手戲，一有時間就請教對方健身秘訣，亦不時鬥做引體上升。講到健身，Jer近期不時喺健身房打卡，是否準備為CK一露，他笑言： 「大家畀多啲錢就可以睇到我騷肌。」之後更補充如有《激戰》、《繩角》 等劇本，都唔介意騷肌。

問到如何減壓，Jer好誠實咁話：「食嘢，做完一日嘢返屋企係要食得好豐富，所以第日又腫過，唔似得Jeffrey咁，就算開9點，佢會5點起身去Gym，好勁！」

俗語有話相見好同住難，Anson Lo與Jer自認是好室友，Jer指去年在《調教你MIRROR》中與Anson Lo同房，大讚對方夠整潔，缺點大概是沖涼時間較耐，而Jer亦自認是好室友，原因係成日有嘢食。Anson Lo補充表示：「佢存在感好低，出咗去都唔知，又唔會打鼻鼾。佢話係好獨立個體 ，我自己都係好室友，首先一定唔會搞到廁所濕漉漉，洗手盆濕咗一定會抹乾。」如果要選擇與MIRROR成員同居一個月，二人火速將Edan踢出局，原因其實唔難估，Jer說：「佢除完啲衫呢度一件嗰度掉一件⋯」另一位被Anson Lo踢出局的是Stanley（邱士縉），他認為對方應該會花大量時間健身，存在感隨時比Jer更低。「之前喺台灣時，佢有時唔等我就去咗Gym，又或者一早就去，但我通常都仲瞓緊⋯⋯」

如果無條件獲得的100萬的話，Jer話會用作飲飲食食及遊行，而Anson Lo就話會買嘢，更笑言要買返自己品牌嘅嘢。

經過一輪細想後，Anson Lo選擇了Lokman（楊樂文）同居，原因如下：「佢唔係太姿整，同埋感覺所有嘢都恰到好處，而且一定會好有交帶、好安全。」Anson Lo與Jer各自與家人同住，二人暫時無意作任何改變，Jer表示就算搬大屋，都希望繼續與父母一齊住，Anson Lo則謂：「我好需要私人空間，就算喺屋企同父母傾完偈，我都會返房，所以⋯我嘅室友要畀到空間我，但又唔可以唔見咗，若即若離感覺，啱啱好，所以好難。」

JerSon合體做訪問，想睇有幾歡樂，即撳影片觀看。

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre, Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon, Man Chan @CHIC Private I salon

服裝：Lane Crawford, Harrison Wong, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

攝影：梁碧玲

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