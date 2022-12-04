汪小菲公開離婚協議反擊　怒吼大S再婚後仍每月刷他卡逾百萬購物

大S徐熙媛與前夫汪小菲大S與汪小菲離婚後分別展開了新生活，本應各自安好，然而月前大S公開表明不滿汪小菲未付清她的生活費，兩人因為錢銀瓜葛鬧上法庭，雙方更隔空爆發罵戰，撕破臉互相指控，至今仍沒完沒了。昨日大S終忍無可忍，公開了汪小菲借她2600萬的借據以及買樓貸款記錄，指汪小菲食軟飯。而汪小菲就於昨晚在微博連出兩個post反擊大S。

汪小菲發文表示：「徐熙媛，我本來對你還保留孩子母親的這個身份，你今天睜眼說瞎話，你根本就不配當我孩子的母親。咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有賬戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了賬戶，就從酒店付的房貸。當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麽容易嗎？我讓你幫我度過一下，當時又買房酒店又在裝修同時進行。你讓我寫的借條，我什麽時候，給你給家那麽多東西，我讓你寫過任何東西？離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麽多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩余的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？等會兒會把這些資料一一公開！」

汪小菲与大S在網絡鬧得沸沸揚揚。（VCG）

而隔了一小時後，汪小菲就公開了大S部分購物的消費記錄，並表示：「先看看咱倆這離婚協議每個月給你的，當時你說好好照顧孩子讓我把信用卡留下，結果每月上百萬的買東西，我還奇怪呢你也不出門買那麽多服飾幹嘛呢？我說你都結婚了，為什麽還這樣呢？你說因為你現在這個老公很節省過著平淡的生活。當時因為買房子要放你名下，才因為這個房開的這個賬戶，我恢覆一下和你媽當年的微信通話，找一下那個匯款路徑。」

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