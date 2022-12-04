網傳汪小菲婚內出軌染性病獲大S親回畀讚：你懂　男方急發停戰文

大S徐熙媛月前因為不滿前夫汪小菲未付清她的生活費，兩人因為錢銀瓜葛鬧上法庭，雙方更隔空爆發罵戰，撕破臉互相指控。昨日大S終忍無可忍，公開了汪小菲借她2600萬的借據以及買樓貸款記錄，指汪小菲食軟飯。而汪小菲就於昨晚在微博連出兩個post反擊大S。

雙方至今各執一詞數臭對方，兩人亦有支持者，有網民就替大S感到不值，在網上留言譏諷汪小菲表示：「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」疑似爆料揭內幕。這個留言更獲大S親自回覆兼給予「讚」的emoji說：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己」。

另一邊廂，汪小菲在今日凌晨就突然發文表示想停戰，他寫道：「親愛的徐熙媛和各位博友。我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好。但是我不想我們的一切成了談資（旁人閒聊的話題），我真的想結束這一切了。讓孩子寒假回北京。咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰。我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了」。不過他未幾卻把帖文刪走，不知道他到底是否想讓這場鬧劇告一段落。

汪小菲發文表示想結束這一切後，又刪post了。(微博截圖)