港姐開聖誕派對打邊爐仲有咩？　冠軍林鈺洧：徐麟最鍾意嘅麻將！

香港小姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡和5強徐麟昨日（4日）出席高錕慈善基金與商場合辦的慈善義賣活動。雖然未到聖誕節，但原來她們一早就約好開聖誕節慶祝。林鈺洧接受《香港01》訪問時說：「我哋會約埋搞個聖誕party，同埋會交換禮物，一份整蠱，一份就係正常禮物，兩份都未買，不過我諗到要買啲咩。」她透露整蠱的禮物好有可能是會發聲的禮物。



香港小姐冠軍林鈺洧，季軍梁超怡和5強徐麟今日（04/12）出席高錕慈善基金與商場合辦的慈善義賣活動。（資料圖片）

聖誕party有什麼做？林鈺洧回答說：「大部份都會去，有啲返咗去讀書唔喺香港就出席唔到，都係約埋喺某個朋友屋企打邊爐，或者party room，未知呀。」派對有什麼節目？她表示可能會一齊開大食會，唱歌又或是打「攻打四方城」打麻將。她說：「有咩玩？我諗徐麟最鍾意嘅麻將啦，哈哈。」10幾個佳麗咪要開4，5台麻將？林鈺洧回答：「好少識打，都係徐麟帶頭嘅。」

香港小姐冠軍林鈺洧表示聖誕節會約港姐朋友開party。（梁碧玲攝）

之後徐麟接受《香港01》訪問時，也表聖誕節會和港姐們一齊開聖誕party，說到林鈺洧透露她喜愛打麻將，她就回答：「其實我都唔識打廣東麻將，而家學緊，都係識少少。（麻將）多咗一個放鬆嘅玩意。而家仲讀緊書嘛，冇咁多時間娛樂，開party都係好耐先有時間。」她表示自己雖然會打麻將，但都是打「健康牌」純粹娛樂。