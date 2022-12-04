東張西望｜醫生處方藥物嚴重過敏　婆婆全身水泡4成嚴重皮膚燒傷

今日（4日）的《東張西望》講到一名76歲患有長期病患的許婆婆吃過醫院處方的藥物「別嘌醇」後出現過敏情況，全身潰爛，最後更不幸離世。

一名76歲患有長期病患的許婆婆吃過醫院處方的藥物「別嘌醇」後出現過敏情況。 (節目截圖)

76歲的許婆婆的女兒蔡小姐悲傷地向《東張西望》指出：「我就係好痛心，好悲傷，好無奈，我好唔捨得我阿媽要經歷呢啲痛苦！」許婆婆的兩位女兒從來都沒想過藥物敏感會引致到有嚴重的副作用。許婆婆一直患有三高及慢性腎衰竭，醫生建議她服用「別嘌醇」，但醫生沒有向她們說出服用該藥物後會出現過敏的情況。

76歲的許婆婆 (節目截圖)

許婆婆在服用該藥物約一個月後，開始出現白血球指數嚴重超標，之後更出現腹瀉、全身浮腫等情況。蔡小姐立即帶許婆婆到醫院進行治療，經過數星期的治療後，許婆婆開始消腫，蔡小姐亦預計許婆婆可以出院。但許婆婆的皮膚開始出現問題，腹部及手臂先是出現紅點，之後醫院的皮膚科醫院才告知她們許婆婆對「別嘌醇」出現過敏反應，導致出現嚴重皮膚病「毒性表皮溶解症」，而許婆婆的身體情況漸差，更要轉入深切治療部留醫。

許婆婆在服用該藥物約一個月後，開始出現白血球指數嚴重超標 。(節目截圖)

蔡小姐指許婆婆的身體由紅點開始轉為水泡，水泡破掉後會有水及膿，醫生指許婆婆的身體有4成嚴重皮膚燒傷，許婆婆每次洗澡都會十分痛苦，蔡小姐：「佢每次沖涼都要3-4個鐘，話好似畀人剝皮咁，次次沖涼都剝晒啲皮，剝完皮又要包紮。」因為水泡破掉會有細菌，所以許婆婆不能不洗澡，但每次洗澡對於許婆婆來說都是地獄一樣痛苦，醫生每天都給許婆婆7-8杯嗎啡止痛，許婆婆不久後便離世。蔡小姐說許婆婆的遺體已經千瘡百孔，面目全非，兩位蔡小姐在憶述許婆婆時亦不禁留下眼淚，指當日醫院若有通知她們吃完「別嘌醇」會出現嚴重過敏則不會讓她吃這種藥，希望大家能提高對藥物過敏的認識。