邵音音撐新手監製微電影揚威海外　嚴崇天羅沛琪計劃拍動作片

邵音音力撐後輩，演出羅沛琪(Pinky)、嚴崇天監製拍攝的微電影《地產KOL》。

藝人羅沛琪（Pinky）、嚴崇天榮升監製拍攝微電影《地產KOL》，更邀請前輩邵音音參與演出，早前傳來好消息，電影榮獲法國尼斯國際電影節（Golden Giraffe International Film Festival） 最佳喜劇獎，音音姐聞訊後「開心到彈起」：「嚴崇天需要到我，我都會幫手。我拍電影咁多年，當然知道電影節好難攞獎，加上今次題材只係講『地產』，唔算太驚艷嘅題目，證明評審係覺得演員、整部電影充滿喜感。」面對兩位「新手」監製，音音姐片場化身「大師姐」，不時鼓勵大家、指點如何演戲：「Pinky、亞天可能綜藝出身，佢地成日擔心演得唔夠好，偏偏我就覺得佢哋好自然，有時唔洗成日『Chok樣』嘅。」

羅沛琪(Pinky)、嚴崇天監製，邵音音參演的微電影《地產KOL》，榮獲（Golden Giraffe International Film Festival） 法國尼斯國際電影節最佳喜劇獎。

兩位「新手」監製羅沛琪(Pinky)、嚴崇天，每一步驟都跟到足。

身兼監製、編劇、演員的羅沛琪就話碌盡人情卡，好快埋班開機拍攝：「拍攝期間正值疫情高峰時期，每日都有工作人員確診，一場戲改咗六次先拍得成。其實做演員真係好被動，難得有投資者出錢，梗係自肥拍吓微電影，搵嚟好多好朋友幫手。」Pinky仲話音音姐不時講「戲經」，每日都會「賽後檢討」：「佢收工就會短訊比我講吓今日拍成點、有冇進步，其實佢好易帶人入戲，教識我哋點先可以將啲情感收放自如。」

音音姐片場化身「大師姐」，不時鼓勵大家、指點如何演戲：「Pinky羅沛琪、亞天嚴崇天可能綜藝出身，佢地成日擔心演得唔夠好，偏偏我就覺得佢哋好自然，有時唔洗成日『Chok樣』嘅。」

另一監製、演員嚴崇天笑言「賣身」比音音姐，笑言隨傳隨到幫手做「阿四」：「佢係我圈中一個最重要嘅前輩，今次係一口答應演出。如果佢工人要放假，佢要我幫手嘅，我仆到去幫佢執頭執尾。」今次電影揚威海外，嚴崇天計劃再拍動作片：「因為我識跆拳道，加上好多韓國演員朋友，所以拍動作片都幾大挑戰，不過Pinky要練吓啲一字馬，拉吓筋先可以同我對打！」