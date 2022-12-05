劉德華愛女劉向蕙讀國際龍校　盛產IB狀元學費15萬起另購天價債券

劉德華幾近全黑打扮低調現身女兒學校活動仍難掩星味。（微博圖片）

天王劉德華近年疫情下有放慢腳步，更多時間陪伴太太朱麗倩及囡囡Hanna劉向蕙，日前親身出席女兒學校活動獲大讚是稱職的星爸，而Hanna就讀的學校更是盛產IB狀元的名牌國際學校。

61歲劉德華全黑打扮隱身人群 支持愛女表演難擋星味：稱職星爸

劉德華盡量抽時間見證女兒成長每一重要時刻。（微博圖片）

劉德華以一身黑色西裝look，揹住黑色斜揹袋低調現身女兒學校活動，戴著口罩坐在觀眾席專注看看11歲的Hanna表演，從背景板校徽認出，Hanna就讀的正是著名一條龍IB學府滬江維多利亞學校。滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy）位於香港仔深灣道，2005年創辦，是香港首間「一條龍」IB學校，提供小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程，重點培養學生雙語能力、全人發展和多元文化視野。

61歲天王劉德華親自現身禮堂觀眾席，支持愛女劉向蕙（Hanna）表演。（微博圖片）

劉德華愛女劉向蕙（Hanna）就讀位於南區的滬江維多利亞學校。（滬江維多利亞FACEBOOK）

語文方面，學校採用雙班主任制，分別專注教授中文和英文，讓學生在全語文模式下學習，學生亦可選修法語及西班牙語，增強語文能力。學校相對低調但實力相當雄厚盛產IB高材生，今年有2名學生考獲45分滿分的IB狀元，以及9名榜眼，歷年累計誕生了15名狀元。學費方面，2022-23年度小學Y1-Y5全年學費為$149,600；中學Y6-Y10學費為$165,700至$169,600；預科學費為$210,060，另需付一次性可退還建校費$60,000或購買債劵，二手市場價格浮動曾達350萬元。

滬江維多利亞學校2022-2023年度學費。（滬江維多利亞學校官網）

滬江維多利亞學校另需購買債券及可退還發展金。（滬江維多利亞學校官網）