「真空」風氣吹襲香港 梁西童力撐：女性唔戴Bra唔係一個問題

梁西童親力親為做生意。（梁碧玲攝）

口罩小姐梁西童今日（5/12）現身觀塘出席新店開張。提到日本開始興起「乳首散步」，許多網美不穿內衣上街散步拍片，隱約引來眾多人目光。「無罩」風潮直捲香港，繼瑜珈褲之後，網上又引發新一輪熱烈討論，有網民直斥此等行為有違傷風化，但亦有網民留言支持女性應維護「自主權」。

梁西童今日現身觀塘出席新店開張。（梁碧玲攝）

梁西童接受《香港01》訪問時表示：「其實我個人比較歐美化，我唔覺得女性唔戴Bra係一個問題。因為喺外國好多地方嘅女性，佢哋出街嘅時候都會唔戴Bra，例如早兩日我喺日本嘅時候，見到啲外國人行街嘅時候都冇戴，反而我作為女仔，我係會欣賞佢嘅胸型幾靚。咁所以我作為女性會覺得，鍾意着乜咪着乜囉，真係唔需要人哋點睇，只要你唔傷害到別人，同太過份，我就覺得都可以去接受。（覺唔覺得係歪風？）我覺得有咁嘅諗法太過守舊，同埋我就唔覺得係一種歪風，女性應該有自主權去選擇自己鍾意嘅衫，呢樣嘢係佢哋個人選擇。」

被問到有否曾試過沒有戴Bra情況下上街？梁西童表示：「其實我喺外國嘅時候，我係會着得少布啲，因為大家嘅目光唔會咁獵奇，亦唔覺得咁奇異。相反香港啲人會望到你好唔舒服，變咗我會選擇唔着。不過我都試過唔戴Bra出街，就係喺冬天着得多衫嘅時候，人哋睇唔到嘅時候。」