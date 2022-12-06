歡樂滿東華｜最索上市公司主席蔡加怡再現　換運動look後竟然失手

《歡樂滿東華2022》節目有不少養眼鏡頭，例如有多位小花跳舞唱歌踩滑板，以及《香港小姐再競選》的冠亞季軍何沛珈、李芷晴、陳懿德着小背心淋冰水，不過眼尖的網民又怎會錯過任何一個睇靚女的機會呢？每逢《歡樂滿東華》，網民都會留意美女總理蔡加怡的一舉一動。幾乎每年，都會有討論區問「呢個靚女係邊個？」睇慣於《東華》的網友又會解答，亦有網友大讚她靚女，保養得宜，總之就有討論度。



《歡樂滿東華2022》總理蔡加怡。（截圖）

今年《歡樂滿東華2022》蔡加怡也不例外地盛裝出席，黑色加紅色波波點的晚裝，貴氣又優雅，特別是站在總理之中更為突出。不過鏡頭一轉，當蔡加怡因為要參加遊戲環節，紮起頭髮換上運動外套、牛仔褲後，就略微有點失色。

蔡加怡換完運動look有啲跌watt。（資料圖片）

蔡加怡為家中三女，有姊姊蔡加敏以及弟弟蔡加讚，相較之下因為蔡加讚的太太是汪圓圓，所以曝光率略低。蔡加怡為人也較為低調，當日《香港01》要求與她訪問時，蔡加怡亦透過公關婉拒訪問。

2006年蔡加怡以24歲之齡成為上市公司主席。（資料圖片）

除了外貌，蔡加怡亦十分有內涵，出身富裕家庭的她於美國波士頓大學畢業，擁有會計理學士學位之外，也有香港理工大學企業融資碩士。畢業後她加入父親蔡志明的旭日國際，其後她亦成為最年輕的上市女主席，曾任香港聯合交易所主板上市公司香港體檢（除牌時號碼，港交所：0397）的執行董事。

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