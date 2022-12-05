4套TVB台慶劇收視暫時排名　《超能使者》輸《美麗戰場》大局已定

無綫公布翡翠台上周（11月28日至 12月4日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，前晚（3日）舉行的《歡樂滿東華2022》，善款與收視齊破去年紀錄，節目共籌得126,888,888元善款，收視則取得跨平台直播收視最高18.4點佳績（119萬觀眾），較上周同時段升1.2點，較去年收視17.6點更高。



《愛·回家之開心速遞》，最高收視21.2點（138萬觀眾）。（劇照）

處境劇與兩線劇集方面，《愛·回家之開心速遞》，最高收視21.2點（138萬觀眾）；台慶劇《法證先鋒V》，最高收視21.7點（141萬觀眾）；《超能使者》的Big Boss身份逐漸浮現，最高收視20.7點（135萬觀眾），各劇均有逾20點以上收視，成績保持平穩。

飾演醫生的秦克男（洪永城 飾）出場 (《法證先鋒V》截圖)

黃翠如主持的旅遊節目《遊走世界天與地》食正近日旅遊熱，最高收視16點（104觀眾），升0.2點；另一受惠的旅遊節目《45日環遊日本》，由張寶兒、姜麗文、項明生主持，最高收視17.4點（113萬觀眾），升1.3點。資訊節目《東張西望》上周最高收視22點（143萬觀眾），表現不俗。

《開心無敵獎門人》保持高收視。（截圖）

昨晚（4日）播出由獎門人曾志偉主持的《開心無敵獎門人》，最高收視24.1點（156萬觀眾），繼續成為上周收視榜首；緊接播出的《中年好聲音》，為中年人圓夢。昨晚一集再有13人直接晉級50強，更有3名奪得5盞燈滿分成績，最高收視19.8點（129萬觀眾），保持水準。

《超能使者》結局周收視十分之平穩。（截圖）

綜合《超能使者》與對上一套劇集《美麗戰場》的收視成績，《超能使者》的第一至第三星期最高分別收視為22.0點，20.9點，20.5點，第四個星期沒有公布，第五個星期為20.7點。《美麗戰場》的最言收視為18.7點，19.1點，20.7點，22.8點，平均22.8點。兩套劇集比較《超能使者》的最高收視略低。上星期因為時間撞上世界盃，或者會有些微影響，不過今周世界盃球賽就於11點開播，並沒有與《超能使者》相撞。根據以往慣例，結局周的收視都會上升，甚至是爆升，《超能使者》最後一周只有20.7點，真的是平穩得很，令人有點意外。

洪永城在今集劇中的角色表情不多，感覺有點冷酷，但有著鍥而不捨的精神，不論用什麼方法都想請蔡潔幫助翻案。(《法證先鋒V》截圖)

至於《法證先鋒V》，第一個星期最高收視為23.7點，第二個星期22.5點，今個星期（第三周）最言收視則為21.7點，整體有下跌現象，離結算尚有3個星期，看來要急起直追。

《下流上車族》劇照

直至12月5日，四套台慶劇《下流上車族》、《超能使者》、《美麗戰場》的最高收視成績已經公布，平均最高收視分別為27.3點，21點（按已公布的4個星期數據計算），22.8點，而《法證先鋒V》暫時的平均最高收視為22.6點，看來當中最好帳面上最好收視的是《下流上車族》。