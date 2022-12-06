財閥家的小兒子︱綠葉陣容超強勁　男神御用童星金康勳爆人氣

宋仲基、李星民和申鉉彬主演的Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》成績理想，不但首播收視亮眼，次周收視更暴升一倍突破14.8%、首都圈還高達16.5%，掀起了追劇熱潮。除了男神宋仲基演技爆發，「財閥班底」同樣實力非凡，其中新鮮出爐的「最佳女配角」金信祿更曾赴美進修、授戲長達十年！不想錯過他們的精彩演出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼《財閥家的小兒子》的最新進度！

Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》將於本月18日隆重首播，「黃Viu煲劇平台」將緊貼韓國同步跟播。

獎項加持：李星民、金信祿

Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》雲集金正蘭、趙漢哲和徐正妍等韓劇熟客，不過要數劇中最搶眼的演員，非「演技之神」李星民莫屬！李星民早於1985年作為話劇演員出道 ，並在2004年正式涉足電視圈；近年他憑藉劇集《未生》、電影《北風》囊括百想視帝、影帝，以及大鐘獎最佳男主角等多個寶座，精湛的演出更使晉久和宋仲基等一線男星自認粉絲！李星民在《財閥家的小兒子》飾演順洋集團大家長陳養喆，他不但完美演繹出財閥會長的老奸巨猾，甚至從眼神就可以看出他性格多疑、冷酷殘忍，演技令人震懾！

李星民囊括百想視帝、影帝，以及大鐘獎最佳男主角等多個獎項，堪稱「演技之神」！

在《財閥家的小兒子》中飾演陳養喆唯一女兒陳華榮，現年41歲、去年憑《地獄公使》走紅的金信祿，自小受到演員父親的影響而立志從事表演行業，畢業於漢陽大學戲劇電影系碩士的的她過去主攻話劇，還一度遠赴紐約進修戲劇理論，並在回流後開班授課近十年之久！直至2020年她才轉換跑道、正式參演劇集，並接連出演《謗法》、《怪物》等話題作品，今年還以《地獄公使》勇奪百想藝術大獎電視部門最佳女配角、青龍系列大獎女子配角獎，成功以精湛的演技抓住觀眾眼球！劇中陳華榮生性多疑自大，不甘現狀的她不時與兄長暗地角力；為了扶植丈夫成為首爾市長，她意外接受了陳導俊（宋仲基飾）的幫助，卻逐步走進他的復仇大計之中！

金信祿（右）在《財閥家的小兒子》的演出備受關注！

大勢新星：金康勳、朴智賢

除了中生代演員表現亮眼，「新一代演技天才」金康勳的演出亦備受矚目！年僅13歲的他早於4歲作為童星出道，更曾扮演南宮珉、李炳憲、呂珍九和李昇基的童年版，堪稱「男神御用童星」！近日他在《財閥家的小兒子》飾演「少年陳導俊」，一舉手一投足都注入了宋仲基的靈魂，成為了廣大觀眾茶餘飯後的熱話，前途無可限量！

童星出身的金康勳具有豐富演出經驗，更是「男神御用童星」！

至於飾演陳星俊政治婚姻對象「毛賢敏」的朴智賢，近日亦因為劇中百變造型而引發網民關注；入行八年的她過去參與了不少大熱劇集，不過最為人熟悉的，絕對是她的「綠茶演技」！她曾在《你喜歡布拉姆斯嗎？》和《柔美的細胞小將》接連扮演表面清純、內裡不倫的「心機女」角色，不但令男女主角面臨感情危機，也讓不少女觀眾恨得牙癢癢，可見她的演技相當逼真！