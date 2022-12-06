柯嘉琪投資七位數開日式餐廳　跟蕊蕊進軍飲食界互相取經

藝人柯嘉琪（Kiko）近年榮升媽咪，三年抱兩生活美滿，去年她誕下第二位兒子後火速修身，並為事業計劃，最近她跟好友在佐敦投資七位數開設日式居酒屋，日前舉行開幕儀式，邀得好友陳蕊蕊、漢洋及譚嘉荃等到賀，現場有舞獅助興及切燒豬拜神儀式，十分熱鬧！

柯嘉琪開日式餐廳，請來不少好友為開幕儀式撐場。

Kiko透露過去三年社會被疫情困擾，自己則忙於生仔及湊仔，現在疫情放緩，加上仔仔日漸長大，是很好的時機經營生意，她說：「之前我曾經開火鍋店，合資的朋友都有做生意經驗，所以有信心很快回本，更已計劃開連鎖分店！本身我很喜歡吃日式美食，這三年大家都沒有機會出埠，就留港到處品嘗不同類型的日本菜，因此啟發到不如自己搞這門生意吧！」她表示很開心獲老公及兒仔支持，而新店以「晴の」字做名字，希望帶出正能量，食客可跟一班朋友開心聚舊暢飲歎美食。

柯嘉琪新店以「晴の」字做名字，希望帶出正能量。

蕊蕊表示碰巧上月也跟友人開日本餐廳，今次可以前來跟Kiko取經：「我們在不同地區開店，招牌菜也不同，所以完全沒有衝突，反而我可以跟Kiko學習一番。（你那邊生意如何？）很幸運尚算順利，可能餐廳面積不算太大，每晚都爆場，而且放寬了防疫政策，可延長做通宵時段，有信心半年內回本。」她透露近年開始關注飲食健康，計劃合資生酮飲食生意，她笑說：「自己本身很為食，又難戒口，所以開始研究生酮飲食，推廣一下這個飲食文化。」瓣數多多的漢洋支持大家於這個時機創業，自己亦將開設西式餐廳：「對現在的政府很有信心，加上我的餐廳可兼做表演場地，相信很有發展空間。」譚嘉荃則透露曾做生意損手，自嘲數口差害怕再做老闆，除非找到信得過的拍檔，因此凡事都要「睇定啲」。

蕊蕊表示碰巧上月也跟友人開日本餐廳。