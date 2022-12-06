TVB「親生女」陳嘉慧回日本探親　遇11車連環相撞被困三小時

近年受到無綫（TVB）力捧的陳嘉慧（Erica），去年被監製方駿釗賞識擔任劇集《愛上我的衰神》女主角，因此名氣大增。近日她趁着假期與家人到日本探親旅遊，不過在日本靜岡縣出遊時，在隧道遇上11車連環相撞車禍，不過幸好他們避過一劫，是不幸中的大幸。

最緊要人冇事！（IG/@001ericackw）

Erica在接受媒體訪問時透露，由於當時處於高速公路，車輛的行駛速度非常快，因此前面車輛相撞後發出巨響，而自己只看到車輛的玻璃全部裂開，最後被困隧道三個小時。事後Erica在Instagram上報平安：「要大家擔心了，我冇事呀！好彩剎得切車平安無事，希望前邊11連撞嘅人都冇事啦。意外真係隨時隨地唔知幾時會發生，所以未發生前真係要好好珍惜身邊嘅人！最近大家都多咗去旅行，真係要小心啲，注意安全！」最後她笑言自己️傻人有傻福，又因為經歷了如此驚險的事件，就勸網民要愛得及時。

陳嘉慧勸網民要珍惜眼前人！（IG/@001ericackw）

現年26歲的Erica在12歲時到日本讀書，大學畢業後隻身回香港發展，並於2017年報讀無綫藝員訓練班入行。加入TVB初時在兒童節目《Think Big天地》擔任主持，直到2019年憑劇集《解決師》受到關注，去年更被擔任《愛上我的衰神》的女主角，入行短短3年便極速上位擔正做劇集女一，備受力捧，前途無限。有指Erica在六月份開始已由基本藝人轉簽成經理人合約，即成為俗稱的「親生女」。

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