內地「禁娛」TVB節目被屏蔽　連續重播《無窮之路》陳貝兒爬天梯

前國家主席、中共前總書記江澤民在11月30日於上海逝世，享年96歲。為了表達深切緬懷，內地各個線上平台主動採取「禁娛」措施，熱播劇集及綜藝節目都緊急停播，各大社交平台亦變成黑白畫面，首頁也以主旋律影視作品為主。而收看到TVB翡翠台的廣東地區觀眾亦發現近幾晚的節目被替換成扶貧紀錄節目《無窮之路》，而且每晚都重播第一集《懸崖村》，掀起網民熱議！



各大影視平台都變成黑白畫面，首頁也以主旋律影視作品為主。（優酷截圖）

TVB扶貧紀錄節目《無窮之路》在去年播出後大獲好評，在豆瓣獲得9.5高分，被國家廣播電視總局辦公廳評審專家團隊選定為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一。（微博@陳貝兒）

主持陳貝兒更獲評為「感動中國2021年度人物」。（影片截圖）

過往每逢遇到國家重要大事，內地都會自發性禁止發表娛樂相關訊息，早前有網民推測劇集及節目將會停播一周，採取「主頁黑白、娛樂停播、關必彈幕、廣告停投」的措施。而一向通過廣東廣電網絡收看TVB翡翠台的廣東地區觀眾，自上周五（2/12）起發現晚上部分時段的節目被屏蔽插播，原本播出的《45日環遊日本》、上周六（3/12）晚播出的年度籌款節目《歡樂滿東華2022》及上周日（4/12）晚播出的《開心無敵獎門人》都被替換成簡體字版的《無窮之路》，畫面右上角的翡翠台台標亦變成黑白。

上周日（4/12）晚播出《開心無敵獎門人》。

原本在上周日（4/12）晚播出的《開心無敵獎門人》被替換成簡體字版的《無窮之路》，畫面右上角的翡翠台台標亦變成黑白。（微博圖片）

Janis在進入「懸崖村」時需要爬上2556級的鋼梯，過程艱辛。（影片截圖）

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這樣的操作引來網民熱烈討論，事緣《無窮之路》是去年播出的舊節目，而且連續三晚都反覆重播第一集《懸崖村》，在節目中陳貝兒跟隨攝製隊去到四川大涼山橫斷山脈的「懸崖村」，由於該地沒有車路，唯一上落山的方法就是依靠一條近乎呈直角、共2556級、接近一千米的懸崖鋼梯，即是來回需要行逾5000級鋼梯，過程艱辛，眼見親身走上天梯的陳貝兒累得雙腳發軟，不少網民都直言：「其實貝兒連續三日爬梯真係好攰，不如畀佢休息下啦。」、「唔畀遊日本，歡樂滿東華太歡樂，開心無敵獎門人太開心」、「晚晚無窮之路真係難頂」、「睇住陳貝兒爬咗幾晚天梯，佢唔攰我都攰啦」！

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