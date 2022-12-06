新編粵劇《新胡不歸》矚目登場　陳寶珠蕭芳芳親自「加持」

繼粵劇《呂布情傾貂蟬》及《武俠》後，資深傳媒人暨粵劇出品人彭美施（施姐）策劃第三齣作品《新胡不歸》，此齣新編粵劇，是以由陳寶珠及蕭芳芳合演的電影《七彩胡不歸》為故事藍本，藉此向電影致敬，今次選角上更創新起用文武生王志良配搭新生代花旦梁非同，締造完美才子佳人嶄新組合，以王志良飾演的文萍生及梁非同飾演趙顰娘，為青春版《新胡不歸》注入新的生命力。

出品人彭美施(後排左三)及藝術總監尹飛燕（後排左四）與《新胡不歸》演出團隊一起大合照

施姐更以誠意打動粵劇藝術家尹飛燕MH擔任藝術總監，親身指導這兩位有潛質的後輩，提升他們藝術層次，為粵劇界傳承接班人。為向外公布詳程，主辦單位知沁製作於今日（6日）假灣仔君悅酒店沁園舉行發佈會，將於2023年2月7至8日假西九文化區戲曲中心大劇院演出一連兩場，並於後天（8日）正式公開發售門票，想重溫好戲，加上一對全新粵劇拍檔演出，戲迷撲飛請早。

出名對演出嚴謹的尹飛燕（中）擔任《新胡不歸》藝術總監,花旦梁非同（右）與文武生王志良感激燕姐教導

《新胡不歸》12月8日公開發售門票

擔任《新胡不歸》班主及總策劃的資深傳媒人彭美施(施姐)，在記者會上表示：「今次邀請到燕姐（尹飛燕）擔任藝術總監，指導王志良及梁非同的唱腔、造手，令到我真的好安心，以前我喜歡看寶珠姐和芳芳姐還有家燕姐當年合演《七彩胡不歸》，今天終於可以從電影世界搬上粵劇舞台，雖然壓力好大，但見到新生代演員志良與非同勇於嘗試，接受新角色的挑戰，再加上燕姐指導，喜見薪火相傳，就是具有傳承的使命。」燕姐在會上給王志良及梁非同寄語智理名言，更即席授以三大秘笈，令兩人十分受用，他們亦送上鮮花給燕姐，感謝無私傳授。

出品人彭美施，冠名贊助「石頭集團」董事歐陽偉傑伉儷，張鍾麗裳博士(右二)

三位公主齊撐施姐 感恩後輩向《七彩胡不歸》致敬

會上，七公主其中三位公主陳寶珠、蕭芳芳及薛家燕，亦是當年電影《七彩胡不歸》男女主角，她們得悉傳媒好友彭美施將粵劇《新胡不歸》搬上舞台，向該片致敬，感到非常開心，更分別以不同方式為該劇作出「加持」，當年飾演文萍生的寶珠姐（陳寶珠）以口訊留言：「多謝彭美施，我地都好開心睇到一個新嘅《胡不歸》作品，ThankYou！」當年飾演趙顰娘的四公主蕭芳芳則以短訊文字寫上：「厲害了彭美施，又是出品人又總策劃，恭喜賀喜，好感動….剛收到寶珠短訊，會馬上告訴她。」至於五公主薛家燕更拍片細訴當年飾演春桃的拍攝過程，更開心如今再被搬上舞台演出，家燕姐說：「我知道施姐開新劇目叫做《新胡不歸》，亦和我好有淵源，當年和寶珠及芳芳合演《七彩胡不歸》，我演春桃都有得發揮，當年該片亦好賣座，今次我知道是向我們《七彩胡不歸》致敬，非常之感激，在此預祝演出成功，由文武生王志與花旦梁非同一齊演出，兩位都好優秀，今次肩負傳承責任，真係好值得我地支持，再次預祝成功！」