劉美君驚現鬼剃頭手指咁長 正接受治療：有一天可能掉光所有頭髮

劉美君（Prudence）因為早婚及早生育，49歲已經當嫲嫲，她一向注重健康，無間段Keep住做運動，還有數天便58的她擁有6嚿腹肌及健美身材，堪稱fit爆祖母。

劉美君49歲已經做祖母。（ig@prudenceliew）

意想不到，劉美君最近竟然有暗病，昨日在社交平台透露自己患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃，在上載的照片中見到，她的頭頂有兩大個洞，接近一隻手指咁長，直徑約4-5cm，秃髮部位只甩剩幾條頭髮。劉美君勉強擠出笑容，另一張相則O嘴指住自己秃部位，十分無奈。

上月突然發現頭頂秃髮，直徑約4-5cm。（ig@prudenceliew）

劉美君直認被摧毀自信。（ig@prudenceliew）

劉美君以英文寫著：

「2022年11月20日，一位新朋友走進了我的生活，她的名字叫“斑禿”。我正準備去參加晚宴，發現頭頂上有一塊禿頭（直徑 4-5 厘米）。我被摧毀了嗎？是的 ！

我是不是很沮喪以至於無法繼續我的生活？不，我擦掉幾滴眼淚，整理好自己，笑著參加了聚會。

這不是世界末日！我沒有躲起來，而是與你們分享我的旅程，因為有一天我可能會掉光所有的頭髮，我不想讓你們看到我#bald 時感到震驚！我目前正在接受治療，但不能保證一定有效。就是這樣，我們都知道我們應該接受我們無法改變的事情，對吧？！

我的生活，我的旅程，沒有秘密，沒有負擔。」

不少網民都鼓勵她要以正面面對，並叫她索性剪skin head，減低心理壓力。

劉美君在2017年與拍拖8年的德日混血型男友Steve分手。（ig@prudenceliew）

曾與黃子雄傳緋聞。（ig@prudenceliew）

劉美君經歷過兩段失敗婚姻，2017年與拍拖8年的德日混血型男友Steve分手，之後與無綫「御用有錢人」黃子雄約會被撞破，劉美君索性在社交網上載與黃子雄的手拖手相，稱「自己放相一定比D狗仔靚」，表示與黃子雄是由細識到大的朋友。劉美君之後未有再入情場，只寄情做運動及以弄孫為樂。