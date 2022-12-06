專訪｜蘇麗珊感謝網民願意批評：令大家觀感唔好亦都好抱歉

蘇麗珊今年初以歌手身份加盟華納，至今已推出3首作品，新歌《愛情只是藝術品》更親自作曲，似乎有意走唱作人路線。由模特兒、演員再到歌手，入行10年，突然轉形，蘇麗珊認為做演員除非是親自創作劇本，否則永遠只是「執行」導演或編劇心目中的模樣，儘管過程中可加入自己的創作，但空間有限。反觀在音樂上，無論曲詞甚至MV，都可以百分百自主，滿足感遠超所有。

蘇麗珊因經歷大半年冇戲拍，在旅行散心期間反覆思考「到底追求什麼」，繼而決心轉形做歌手。說出來的時候，連佢自己都話「都幾扮嘢」。（陳順禎攝)

「不過其實點解會萌生做歌手想法，大概係3、4年前，我有大半年時間都冇戲拍,開始好騰雞、好擔心仲有冇得再繼續做呢行。之後去咗旅行，期間睇咗本書，作者卡夫卡（德國作家）本身係律師，但佢好鍾意寫作，佢覺得寫作時嘅佢先係自己，做律師嘅並唔係自己，繼而覺得可以去應該追求應有嘅生活。我當時諗自己到底追求什麼，演戲？電影？藝術可以係畫畫、寫作，又可以係唱歌，於是開始諗可能性，最後係覺得自己對音樂有興趣，學結他持續到、學唱歌又頂得順，於是著手準備，但都真係去年年底先鼓起勇氣去做。」

蘇麗珊與圈外男友Kenny近年頻頻一齊做生意，完全不怕破壞二人感情。(ig圖片）

比起年底頒獎禮的成績，蘇麗珊更在意自己的歌路風格，希望能在3至5年間搵出最適合自己的。「做演員成日都會問人點先可以演好啲，啲人係話去感受生活，而我理解係觀察多啲身邊嘅人；做音樂時我都成日問監製寫歌點先好啲，佢都係話感受，好空泛。直到今次《愛情只是藝術品》，原來擺自己故事會呢個感覺，都知道唱作人條路係難行，所以唯有聽多啲、努力啲。」

《愛》MV中的攬炒式分手，蘇麗珊在現實中也曾感受過。「我發現原來好多人都唔係咁，甚至係拍拖時互相折磨，覺得覺咁先係拍拖。」（陳順禎攝)

談及新歌，蘇麗珊認為愛情對她來說是必須品，每一段關係都可以令人成長、更了解自己。遇上愛惰，會百分百投入，付出不了會選擇抽身。「拍拖會影響自己嘅價值觀多啲，我係就算喊到對眼腫晒都會繼續做嘢，唔會call sick，亦都唔可以咁做。有次拍戲，由早上8點到收太陽，一roll機我就係嗰個角色，一cut機就嚟料，我喊足咁耐，全個劇組應該係覺得我痴線，我都覺得好癲。」蘇麗珊認為愛情與事業可以並存，所以並沒有「趁後生好好打拼事業，將愛情放埋一邊」的想法，並強調自己是理性人。

蘇麗珊在《繩角》的演出引來不少討論。 (影片截圖)

講完新歌，又再講講引起頗多討論的演技吧！蘇麗珊坦言沒有感到不快，反觀要感謝網民願意去批評。「因為呢套劇係年頭拍，我都幾感謝佢地俾咁多comment，因為唔係會咁易收到，雖然有負評，但亦都有讚，有人inbox我好大段係讚，自己係感激，特別係呢個社會唔係咁易去讚人，好或唔好，我都好感激，起碼係有關注呢套劇。Inbox同我講做得唔好嘅，我都有回覆真係唔好意思，因為作為演員，令大家觀感唔好真係唔多好。但我都希望佢哋可以支持套劇，因為台前幕後都好努力。」

Hair : Franco Chung@Leonardo 3 Haircorner.

Hake up : Chi Chi Li

Wardrobe: ITeSHOP