繩角｜駱振偉演得太出色　粉絲出「頭七」post悼念袁天就反笑自己

ViuTV劇集《繩角》於上星期六（3日）已經播映完畢，此劇被網民暫評為ViuTV本年最出色的劇集，上星期King Boxing大師兄袁天就（駱振偉 飾）死在擂台上一幕更令多人淚如雨下，而結局播出後更有不少網民覺得「未夠喉」希望會推出第二季或電影版。昨日（6日）駱振偉轉貼粉絲發文，就引得人大笑，帖文指：「大師兄， 你好嗎？今日是你的頭七，有回家去嗎？記得趕快去投胎，否則有第二季的話，就無你份架勒！」

駱振偉轉貼粉絲發文 (ig@thorlok)

昨日剛好是播出駱振偉被「亞洲拳王」井澤魂（Alton 飾）打死的第七天，剛好是中國傳統習俗的「頭七」，難怪網民搞笑地把駱振偉在劇中的照片整合為袁天就悼念，駱振偉亦有回覆網民：「乜搞啲咁嘅嘢，我知我個頭有啲七啦！」可見大家對《繩角》一劇入戲之深。

駱振偉好感恩觀眾喜歡「大師兄」袁天就這個角色。（Instagram/@thorlok）

回顧一下當日駱振偉點死在擂台上：

駱振偉大戰Alton，在擂台上，駱振偉仍未擺脫之前打死對手的陰影，所以未能發揮出最佳狀態。到第四回合，Alton避過駱振偉的拳撃，再反撃駱振偉兩邊太陽穴，令兩邊太陽穴口耳滲出鮮血，受重傷的駱振偉就在擂台上向後倒下，雖然已經神智不清，但仍然向空氣不斷揮拳，最後被送往醫院宣告搶救無效，訓練員李承東（Lokman 飾）自責瘋狂拍打自己個頭的畫面亦令人心痛。