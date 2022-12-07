私約楊紫甜笑聊天被爆疑熱戀　肖戰感情狀態曝光

內地人氣男星肖戰同女星楊紫在年初推出劇集《餘生，請多指教》大受歡迎，網上視頻累積播放量逾4億點擊，創造不少熱門話題。然而，這對螢幕CP近日被爆戲假情真，事關網上曝光了一段他們私下聚會的影片，兩人靠近談話講得開心，男方還甜笑上演摸頭殺，互動親密，掀起不少討論。

二人一起合作《餘生，請多指教》。（《餘生，請多指教》微博圖片）

從曝光的影片而看，肖戰同楊紫打扮休閒坐在沙發上聊天，二人狀態相當放鬆。隨之，女方靠近男方耳朵旁說話，之後她就掩嘴甜笑，動作顯得相當害羞。其後，男方就伸手上演摸頭殺，摸了一摸楊紫的頭部，並搖了一下，當時的他笑容滿臉，正因為如此互動親密，所以惹來不少熱戀ing的猜測。

楊紫掩嘴甜笑。（影片截圖）

肖戰上演摸頭殺。（影片截圖）

不過，很快地有粉絲出來辟謠，指出該視頻是被人惡意剪接，故意把旁人剪走了，造成他們熱戀的假象，而該視頻其實是兩年前星光大賞的後台。另外，肖戰團隊亦第一時間出來澄清：「如同團隊多次辟謠，藝人一直以來都是單身的。這是20年星光大賞活動後，平台組織的大聚會，在場有當天活動邀請的眾多藝人和工作人員們。很明顯，該視頻是在刻意剪切掉左右和前面的在場人員，惡意製造和傳遞讓大眾誤會的假象。」強調有心人用意明顯，叫大家不要相信這種挑撥的手段。而他們疑熱戀的傳聞在微博創造了逾1億的閱讀量，可想而知他們的人氣是多麼的厲害。

肖戰方澄清他一直以來是單身狀態。（《餘生，請多指教》微博圖片）