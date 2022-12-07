韓韶禧亮相英國時尚大獎仙氣逼人　合照企正中氣質不輸歐美眾星

一年一度的英國時尚大獎（British Fashion Awards）於香港時間6日舉行，一班明星包括演員Tilda Swinton、Florence Pugh、Elizabeth Debicki、以及超模Naomi Campbell、Jourdan Dunn、陳瑜等都盛裝亮相，場面星光熠熠。



當晚唯一亞洲女星韓韶禧以美妝品牌Charlotte Tilbury代言人身份首次出席該活動，她身穿Reem Acra森林綠Tube dress，襯得皮膚愈發光滑白皙，百褶薄紗堆積仙氣十足，清冷優雅，與一眾歐美女星合照穩企中心位，風光無限，依然光彩奪目，氣質相當出眾。

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今次女星們不約而同選擇拖尾長裙作戰衣，Florence Pugh一襲Valentino暗紅色緞面吊帶露背禮服，Rosie Huntington-Whiteley選擇了同品牌的黑色貼身皮衣拼接布面長裙，最搶眼的要數Tilda Swinton，向來獨特的她身穿英國品牌Charles Jeffrey LOVERBOY 2023秋冬成衣系列印花長裙，古典又時髦，不愧是女王。

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