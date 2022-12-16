專訪｜六毫子經營公司月花7位數　首度公開微辣一哥一姐：會死喎

「如果唔好笑可以搵我回水！」澳門影片創作頻道微辣（Manner）老闆六毫子（陸志豪）為闊別三年再舉行的舞台劇《一年之計搞乜春》許下豪言， 微辣即將踏入十周年，業務範圍早已擴大至影視製作、藝人管理、廣告企劃、劇場、電商及產品、活動策劃等，但六毫子從未視微辣為一盤賺錢的「生意」，而是尋找生命的意義！

相信大家對微辣（Manner）並不陌生！（梁碧玲攝）

六毫子：「如果唔好笑可以搵我回水！」（IG照片）

月花7位數經營公司 六毫子突然哽咽：仲要唔係1字頭

正所謂「創業容易守業難」，年僅29歲已成為千萬CEO的六毫子直言：「守業一定係最難，我哋今年踏入第10年，我同加蔥仲繼續留喺度，係一定因為鍾意，唔鍾意可能真係會放棄。因為創業係3分鐘熱度，熱度一過咗點繼續行落去，我諗嗰句說話就係咁去理解。我哋都經歷過冇錢，其實而家都冇錢，我哋開資好大㗎。（大慨呢？）一個月7位數，仲要唔係1字頭，規模上我哋有百幾人，當然微辣有唔少分支，仲有啲子公司，所以呢幾年冇話成功，個個都辛苦，做老闆嘅真係好辛苦。大家都辛苦。（賺幾多使幾多？）我可以話係，因為有啲嘢係唔想放棄。」此時，總是笑臉迎人的六毫子忍不住哽咽：「譬如我哋有個做騷嘅部門，呢3年……我哋都有Hold住一個做騷嘅部門，當然做唔到啦，有好多情況發生，但我哋都繼續咁樣行。（但都照出糧？）我唔覺得正常一個老闆會係咁樣去做，有好多嘢都係冇績效，但我哋都會同大家傾，睇尋唔尋找到突破。又譬如劇情片，而家越嚟越唔推送，但我哋做劇情嘅團隊都好大，最少都10幾人，大家都要去面對去捱。」

一講起公司在疫情下的難怪，六毫子忍不住哽咽！

王牌藝人加蔥被老闆即場爆料吸金力驚人

而「打工仔」加蔥，貴為公司的王牌藝人之一的他更被六毫子即場爆料吸金力驚人，收入比起老闆更勝一籌，不過加蔥對此就極力否認：「佢講？（六毫子：好正常咋喎，如果加蔥搵錢唔多過我，我哋公司嘅藝人部門就可以Cut得，所以佢搵錢一定係多過我。）佢一定要咁講，因為老闆通常都係鍾意扮窮，特別係呢啲時勢，唔通話你要努力啲我又可以買樓，所以一定要扮窮，梗係冇可能啦，點會搵錢多過佢？」六毫子亦要澄清：「咩千萬CEO，唔好玩啦，唔係絕對嘅事實，如果我哋冇錢都經營唔到公司，但係係咪真係外界咁講搵咁多錢，其實呢3年疫情，唔好問我呢個小老闆，你問中老闆大老闆，做老闆都辛苦，都好難行同好難捱有啲，咁我哋都係積極面對。係咪真係咁風光？真係唔係囉，我好坦白咁講。」

吸金力驚人！（梁碧玲攝）

直認內部藝人鬥爭不斷 六毫子：任何人都會有競爭！

網傳微辣內部藝人分黨分派，鬥爭不斷，六毫子和加蔥對此亦直認不諱：「競爭一定會有，任何人都會有競爭！無論你係同外界競爭，兄弟姊妹做競爭，但究竟係健康嘅競爭定唔健康嘅競爭呢？良性競爭係令到大家進步，世界盃都係競爭嚟，但大家係要良性去做呢樣嘢。」加蔥補充道：「其實我同豪Dee、霍哥都反咗面，爭緊邊個係最靚仔，其實都好難分難解。」

老闆話最緊要良性競爭！（梁碧玲攝）

首度公開微辣一哥一姐 六毫子：我真係會死喎，解約喎佢哋！

不少網民都非常好奇在31位微辣藝人中，老闆六毫子心中「最受歡迎藝人排行榜」男女分別頭三名是誰呢？而對玩命題，六毫子顯得非常緊張：「男藝人係豪Dee同霍哥，佢哋都好有心，唉，仲有加蔥。我淨係有睇大數，你問我加蔥呢幾年搵幾多，我真係唔知，我冇睇嗰條數（一哥呢？）真係豪Dee。（女藝人？）呢啲真係會反枱……（邊個係微辣一姐？）我真係會死喎，解約喎佢哋！唉……Rachel（劉蘊晴），好驚呀！同埋……家姐（葉佩男）、Doris（多姐）。」加蔥亦有幫口：「正路，真係佢哋。」六毫子再解釋：「三個都有好唔同嘅特徵同性格，三個都做得好好，真心！（加蔥：邊個最好呢三個？）下……Rachel、家姐同Doris……（一姐呀？）Rachel啦！Rachel比較平均，你講緊『藝人』，Rachel！」雖然六毫子瘋狂解釋，但在此就不多講啦！

劉蘊晴 Rachel 被點名係「微辣一姐」。（IG照片）

豪DEE為微辣一哥！（陳順禎攝）

六亳子不斷解釋！（梁碧玲攝）

點撃下圖睇微辣藝人以及參觀香港公司內部：