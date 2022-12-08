許紹雄首登內地綜藝向港劇致敬　重現「歡喜哥」形象全程講普通話

TVB金牌綠葉王許紹雄（Benz雄）於2018年初決定退休，2020年初他打本700萬給愛女許惠菁（Charmaine）在當地開Café和餐廳，短短兩年內已開了三間舖，近日更獲邀在尖沙咀開設期間限定甜品店，而Benz雄亦有陪囡囡返港，更廣邀圈中好友品嚐囡囡的出品，絕對是一位廿四孝爸爸！不過原來Benz雄早前已經啟程到內地工作，他在接受傳媒訪問時透露在杭州完成了內地綜藝節目《無限超越班》的錄製，更透露未來的工作安排。



Benz雄早前陪囡囡返港，更廣邀圈中好友品嚐囡囡的出品。（IG@benz_hui）

《無限超越班》由浙江衛視、優酷視頻及TVB三台聯手打造，以港劇為主題。（微博@曾志偉）

Benz雄近年因疫情關係長居新加坡，今次回港除了支持囡囡之外，原來亦是因有工作在身。早前Benz雄就於杭州錄製內地綜藝節目《無限超越班》，節目由浙江衛視、優酷視頻及TVB三台聯手打造，以港劇為主題，曾有消息指會邀請不少重量級巨星包括劉德華、劉嘉玲、梁朝偉、惠英紅、古天樂、劉青雲等擔任導師，超強陣容令不少網友驚歎！而Benz雄今次在節目中就是以《使徒行者》中的經典人物「歡喜哥」形象登場，並與不同演員有對手戲，而且全程要講普通話，首次獲邀參加內地綜藝節目的他都直言壓力很大，更因節目沒得NG，對他來說都是一大挑戰！

重溫「歡喜哥」演出：

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除了錄製《無限超越班》之外，Benz雄今次內地之行還飛往青島錄製由陳小春、張智霖、謝天華、吳卓羲等主持的節目《大灣仔的夜2》，工作不斷的他早前在接受《香港01》訪問時透露還會在內地拍攝梁家樹監製的新劇，而明年初他就會飛到檳城拍攝電影《銷戰》，相信觀眾好快就會欣賞到他的演出！

Benz雄今次內地之行還飛往青島錄製由陳小春、張智霖、謝天華、吳卓羲等主持的節目《大灣仔的夜2》。（微博@大灣仔的夜）