45日環遊日本｜蔣家旻溫泉出浴搶鏡　姜麗文訪鬼太郎妖怪鎮

由走訪過百國家的「旅遊達人」項明生帶隊、共有六集的無綫旅遊節目《45日環遊日本》，由張寶兒、姜麗文及蔣家旻輪流擔任主持，本周播映最後兩集。本周兩集，姜麗文（Lesley）將帶大家去到本州的中國地區，食盡好東西及探索世界遺產，之後輪到蔣家旻（Angel）接棒，用11天時間制霸九州七縣，行程相當豐富。

Lesley先後參觀了兩個擁有1,400年歷史的世界遺產古蹟，分別是法隆寺及嚴島神社，古色古香的建築令人大開眼界，之後她到訪了和洋合璧的高級酒店，這間酒店曾招待大清末代皇帝溥儀和著名科學家愛因斯坦，相當巴閉。Lesley其後去到鳥取縣境港市的鬼太郎妖怪小鎮遊玩，裏面充滿日本著名動漫《鬼太郎》元素，最啱打卡。除了玩得招積，食方面都相當出色，Lesley除體驗即摘即食白桃外，更品嚐了境港著名的紅楚蟹，項明生透露蟹在愈深的海底生活就愈是甜美，松葉蟹在300米的深度就能捕獲，紅楚蟹則於2,000米的深度才能捕獲，難怪兩人食到舔舔脷大嗌幸福滿滿。

姜麗文即摘即食白桃。

之後輪到Angel接棒玩轉九州，首站去到當地最新的打卡熱點—九十九島觀光公園；及後又分別體驗了平民化與豪爆的美食之旅，她先在蠔排上品嚐即燒即食生蠔，之後坐着豪華帆船出海大歎高級西餐，同時欣賞日落美景，Chill級享受。圍繞着火山帶的九州有着大量自然奇觀，Angel坐飛機去到被列入世界遺產的屋久島體驗行山之旅，那裏擁有大量千年屋久杉和天然瀑布，蔚為奇觀。Angel到訪了其中一個擁有三千多年樹齡的屋久杉，令她大感震撼：「除咗覺得好宏偉之外，亦都感覺到佢生命力非常之頑強。」

九州同時出名浸溫泉，識飲識食的Angel當然不會錯過，除享受了全世界唯一的砂浴溫泉外，還參觀了充滿特色的「別府七湯地獄巡禮」，最後更會入住高級溫泉旅館，大歎房中的私家露天溫泉，Angel說：「食晚飯之前浸一浸，簡直有置身天堂嘅感覺！」行程最後一晚，穿上浴衣的Angel安坐在酒店房欣賞絢麗奪目的煙花表演，為旅程畫上圓滿句號。