鍾舒漫王君馨等撐舞蹈戶外騷《Figure OUCH!》　跳爆全場致敬Y2K

本地大型戶外舞蹈表演《Figure OUCH!》將於本月28日，在西九文化區舉行，為推動香港舞蹈及音樂文化，讓大眾更進一步支持、關心及尊重每位舞蹈及音樂接演者。大會除了邀請17位來自不同派別與舞種的導師參與演出，更邀得5位熱愛跳舞的本地藝人鍾舒漫（Sherman）、黎美言（Winkie）、王君馨（Grace）、衛詩（Jill）、吳嘉禧（Cheronna）化身學員加入不同Show Piece與舞者不分彼此傾力地表演，誓要跳熱全場，讓大眾享受熱情、熱力、熱血的舞者音樂派對。

活動海報。

為了打破傳統，“Figure OUCH!” 更邀請到不同派別及舞種的導師參與演出，其中包括：「Bonnie」 、「Crystal」、「EmChu」、「Geoff 」、「HeroC」、「Katherine」、「Kelvin」 、「Kinki」、「LamBo」 、「LilYin」 、「Linga」 、「Monbiella」、「Nigel」 、「PoHon」 、「PuiPui」、「Sze」 及「Yip」。他們擅長不同舞種，由大眾喜愛的Hiphop，Jazz，K-pop，到別樹一格的Krump，Tricking不等，讓觀眾能接觸欣賞更多不同類別的演出。

是次表演以Y2K為主題，Sherman說：「我好希望可以着重喺Y2K年代，因為好努力去做跳唱文化，嗰時好多人喺香港做都好難，未必咁容易接觸到觀眾，宜家就唔會啦，所以我就搵咗同樣都係2000年出道嘅跳唱歌手。」Grace直言可以同台表演非常難得：「以前都有機會跳舞，但可能揀歌都係公司決定，公司話跳咩就跳咩囉，但係可以參與埋creative嘅部份，以前就真係少有，所以大家會睇到幾唔同嘅我哋。」她表示很欣賞其餘四位藝人，特別是Cheronna：「Super Girls嗰陣我就識佢，但係第一次認真睇佢MV係佢有份填詞嘅《無利可圖》，我覺得佢pretty hot。」

鍾舒漫。

王君馨。

Cheronna指她們出道的年代，整個制度與現在亦有所不同：「嗰陣有演出嘅機會難度好高，可能香港人欣賞嘅眼光，又未去到我哋呢度。今次難得有個咁大嘅舞台，除咗我哋，仲有好多需要機會演出嘅學生、老師，難得可以因為熱愛跳舞喺呢個台出現，我覺得好感恩。我未試過去Showcase，同跳舞老師同台，成件事好青春。」她大讚她們很堅毅，是自己的學習對象。Jill認為她們每人都有自己的風格，而且每個人亦對跳舞充滿熱情：「我哋只係想享受跳舞，我哋只係想have fun。」

吳嘉禧。

衛詩。

Winkie笑指初出道時，每人也可能經歷不同的海選，但當時要跟隨排舞師的安排，未能跳出框框建立自己的風格：「嗰個passion好勁，五個人嘅時間好難夾，但係都可以手拖住手去跳，真係好難得。」她分享排舞時的搞笑事，坦言大家都不是小女孩扎扎跳的年紀，已經是成熟的女性，因此休息時間，大家都研究如何保護腰骨：「一齊拉多啲筋，要養生啦！」Winkie的演藝學校學生亦會參與演出：「有啲學生7、8歲咋，佢哋真係好勇敢。」Sherman坦言出道多年，當中有些跳唱歌手會放棄，但在座的藝人都有熱情繼續跳：「平時睇佢哋嘅reels，睇到佢哋會加入宜家嘅舞蹈，好有energy。」她又自爆對Jill有私心，因為Jill以跳舞形象出道：「嗰時我都未入行，我仲去買佢隻碟，但係之後少咗跳舞，我真係好想好想佢可以enjoy返呢樣嘢，真係好想好想。」

黎美言。

《Figure OUCH!》當晚更會加設Cypher區舞蹈交流時段，大會邀得曾與不少本地大型品牌及活動合作的DJ Sidtrus帶動氣氛，有7年打碟經驗的DJ Sidtrus，在EDM界備受關注，今年他的作品於音樂平Spotify,積累播放逾35萬小時、橫跨122國家、超過110萬聽眾！當晚，在Cypher區最前排的觀眾，只需踏出一步，展現你的光芒和魅力，更會獲得豐富禮物以示鼓勵。Cypher區更提供極佳座位讓觀眾觀看及參與是次活動，支持上場表演的朋友。Cypher區門票人仕更可以預早下午時段進場觀看及支持他們的朋友綵排！