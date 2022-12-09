廉政狙擊｜吳卓羲演律師　歷年演盡警察角色：沒有機會選擇拍什麼

由王浩信、黃宗澤、吳卓羲（Ron）、譚俊彥、胡定欣、黃智雯、蔡思貝等主演的邵氏新劇《廉政狙擊》即將在周六（10日）於優酷平台播出，日前Ron在微博出Post宣傳，並寫道：「是的，這次我不演警察了。」新劇以反貪掃黑為主題，不過Ron今次就不是飾演警察，而是飾演律师卓以凡，不少網民都笑言：「終於唔做衝動警察喇！」



吳卓羲（Ron）在新劇《廉政狙擊》中飾演律师卓以凡。（微博@吳卓羲）

有「TVB御用警員」之稱的Ron歷年演過不少警察角色，無論是《少年四大名捕》中的捕快，還是由學警演到督察，Ron可謂是穿越古今幾乎演盡警隊架構，當差生涯絕對是資歷深厚。早前Ron接受內地傳媒訪問時亦直言自己演過太多警察角色：「我確實演了特別多的警察角色，這個數量可能是別人追不上的。」不過自從離巢後，Ron就希望接受更多挑戰：「以前也沒有機會去選擇自己能拍什麼，所以一旦出來了，能接觸新的機會，就特別希望能把自己和以前的角色分開。演員是必須要嘗試不同形象的，這樣才能有進步，如果你只能演一種，或者把拍戲當成流水線，那就太沒意思了，對演員和觀眾來說都沒有意義。」

重溫Ron演過的警察角色：

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Ron更表示不想讓自己的戲路受限，所以即使是和自己反差很大的角色，他都會照單全收：「我知道我過去在TVB演了很多正面的角色，但我不可能一輩子重複這樣的形象，我想演反派，想演一切沒演過的角色。所以一旦有人找我演反差很大、很不一樣的角色時，我就很感激。」今次在新劇中演律師，相信觀眾都可以見到Ron的另一面！