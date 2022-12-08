顏國樑患鱗狀癌月付五位數醫藥費　呻經濟壓力爆煲：我TVB打工咋

現年73歲的顏國樑在今年無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2022》中驚喜現身，但聲線變尖引起外界關注，驚揭聲帶患上鱗狀癌第三期，目前正接受免疫治療及化療，積極對抗癌魔。最近他接受TVB訪談節目《StarTalk》分享自己的患病後的生活。

顏國樑願死後做大體老師 患鱗狀癌3次窒息險死：救唔到3分鐘就走

顏國樑飾演嘅陳積是TVB經典處境劇《香港81》系列的靈魂人物。（影片截圖）

顏國樑雖然以樂觀的心態面對病情，但在治療的路上卻是充滿難關，當中因為身體問題令他難以工作入不敷支，因此他申請傷殘津貼，每個月得到兩千多元的資助， 所以他戲稱：「我係廢人」。不過，顏國樑透露每個月醫藥費支出為三萬九千六元，因此政府資助對於他來說根本就微不足道：「化療好鬼貴，一針三萬九千六，一個月放喺治療要三萬九千六，仲要我夠要好彩，因為如果你體內嘅細胞唔夠，有錢都做唔到呢個化療，係冇資助好慘㗎！（經濟上會唔會有壓力？）點會冇啊！我富二代啊？唔好玩啦！我TVB打工㗎咋以前！」顏國樑坦言為了治療花了不少積蓄。

顏國樑在節目中分享自己的病情。（節目截圖）

被問到這段時期是否有朋友出手相助時，顏國樑表示自己一直隱瞞病情：「如果唔係台慶，我根本就冇同人講，你一話有事要資助係人都走，雞飛狗走！」接受化療後身體會變得虛弱，顏國樑表示自己周身骨痛：「好似你好耐冇做運動突然做返，第二日周身骨痛乘五倍，個人虛、冇力、行路失平衡，講嘢唔夠氣，好辛苦！」被問到如何保持心情，他坦言：「我唔當佢係嘢，我係cancer但係冇嘢㗎，肉隨砧板上，你要面對現實，所以驚嚟做咩。」

顏國樑表示自己一直隱瞞病情，沒有向朋友透露。（節目截圖）

在節目中，顏國樑感謝另一半的悉心照顧，雖然未註冊未結婚，但他會叫對方太太，被問到箇中原因時，他透露與97移民潮有關：「如果係結咗婚去移民，本錢唔夠就好大影響，但係如果單身去第二度就方便啲。」雖然沒有一紙婚書，但是顏國樑已經把另一半的姓名加至遺囑中，不過他表示未來將會與太太低調註冊：「因為內地居住證給同住女人一個名份，唔係會當你召妓。」節目出街後，不少網民紛紛留言為顏國樑集氣，希望「娛樂大亨」古天樂可以幫幫手！

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