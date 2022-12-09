就是青春專訪︱「炎明熹勁敵」洪韻騏月付五位數學唱歌：想贏冠軍

洪韻騏（Wincy），HOY TV選秀真人騷《就是青春》大熱參賽者，外界認定穩入終極決賽，未正式出道便已經為劇集《黑金風暴》錄製宣傳曲《透光》，更擁有聽落霸氣非常的稱號——「炎明熹勁敵」，但真正的她卻仍然是一名年僅19歲的「細路女」，對娛樂圈、樂壇充滿希冀和夢想。提到「炎明熹勁敵」這個「朵」，以及未出道先有歌帶給她壓力，洪韻騏日前接受《香港01》專訪便說：「壓力真係有，因為見到大家嘅期望，所以我都好想做好，但而家就唔重要啦，最重要都係專注做好自己嘅表演。（點睇炎明熹勁敵呢個名？）雖然我同佢都係跟同一個老師，但其實我同佢完全唔同，佢係比較講故仔，把聲比較柔和，我把聲就比較強硬、爆發型啲。」她又指自己曾經見過炎明熹，但太怕醜不敢找對方傾偈。

「我從來唔覺得自己贏硬，因為其他參賽者都好好，咁我梗係想自己係冠軍啦，但有進步先係最重要。」（陳順禎攝）

為什麼是參加《就是青春》？洪韻騏坦言一切是機緣巧合，她當時是參加歌唱學校的活動，碰巧《就是青春》團隊派人揀蟀：「所以咁啱就揀咗我，其實我冇諗過咁快參賽選秀節目，但又覺得呢個係一個好好嘅機會，唔想嘥咗，學校裏面得兩三個人揀咗出嚟，揀到我真係好開心。（冇報過《全民造星》同《聲夢傳奇》？）《聲夢2》有，有交到表，但係之後就冇消息。（咁唱得都唔揀？）嗰時初初學唱歌，冇咩自己風格同冇咁穩定。」眾所周知參加選秀節目荷包一定受重傷，原來Wincy也不例外：「瘦面啦，學唱歌，計埋晒所有嘢，應該用咗十萬以內啦。（屋企人畀？）梗係屋企人啦，我得19歲咋，屋企人好支持我，都知我呢個年紀要為自己鍾意做嘅嘢奮鬥下，雖然佢哋冇叫我回報，但我都想第日回報佢哋，喺呢行賺到錢。」

洪韻騏坦言樂壇不容許做歌手，她亦會繼續做音樂事業，例如做歌唱老師。（陳順禎攝）

提到節目初期，有不少網民直指洪韻騏「唱得難聽」，洪韻騏坦言曾為此感到傷心：「經過嗰次之後就冇咁情緒化，正評會聽，負評都會聽，慢慢嘗試掌握觀眾鍾意嘅類型同風格。（有啲評語真係好難聽！）其實我本身就冇咩感覺嘅，我點解喊係因為我唱歌老師喺我隔籬，然後我就忍唔住喇，因為覺得好對唔住佢哋！老師教得咁有心機，屋企人又畀咗咁多錢我去學。」上年才開始報班學唱歌的她又指自己雖然中學時有參加合唱團，亦有代表學校出外比賽，但仍然需要時間、練習去繼續精進自己的演繹：「之前真係唱得唔夠好，覺得樣樣嘢都可以做得更好，每次人哋覺得好，我都會覺得有好多瑕疵。（每月畀幾多錢學唱歌？）都要五位數字，因為要跟老師先可以喺短時間改善唔好嘅嘢，靠自己去改係冇咩可能。

洪韻騏曾因網民批評而忍不住爆喊。（電視畫面）

洪韻騏表現愈來愈穩定。（Instagram/@hwankeii）

談到夢想，現在香港知專設計學院攻讀音樂學作歌的洪韻騏便顯得非常雀躍：「我想自己作歌自己出歌，儲到好多歌之後就喺紅館開演唱會！」不少青春少艾都會把談戀愛視為夢想，可是她暫時決定把感情事放在一邊，談到過往感情經歷，她說：「Puppy love算唔算？（梗係算啦！幾時發生？）中三囉，唔知呀……有個男仔話鍾意我，跟住又覺得佢幾好，所以就一齊咗三、四個月。（做乜會分手？）我都唔知呀！好似係因為一啲好小學雞嘅嘢鬧交，跟住『算啦，唔好再一齊喇』，之後就冇咗喇。（之後就乜都冇發過？）一直單身！（搵個參賽者做男朋友？）大家都好專注個比較，唔諗呢啲嘢！哈哈！」

洪韻騏中學讀男女校，所以異性緣從來不弱：「但個個男仔都係當我妹妹囉，唉，好慘呀！」（陳順禎攝）