「Do姐ERROR遊」暫未拍得成　鄭裕玲親撐193郭嘉駿︰真係知佢咩料

Do姐Error遊雖然仲未拍得成，但Do姐鄭裕玲真係好疼錫MIRROR ERROR，近日抽空親身力撐193郭嘉駿品牌展覽，更大曬合照。（IG：@deniskwok193）

Do姐鄭裕玲早前宣佈離巢，與無綫（TVB）結束44年賓主關係，網友力推Do姐到ViuTV開拍《Do姐ERROR遊》，卻被HOY TV捷足先登，搶得Do姐離巢後首個旅遊節目。不過她一向疼錫MIRROR ERROR，近日抽空親身力撐193郭嘉駿品牌展覽，更大曬合照。

Do姐鄭裕玲同多位MIRROR ERROR成員相熟。（IG：@deniskwok193）

193一向以潮人自居，其個人品牌近日在尖沙嘴舉辦聖誕市集，更邀得Do姐大駕光臨展覽場地打卡。193上載多張合照表示：「構思 Lilaboc 展覽嘅時候，已經諗如果可以請到 @do_do_cheng 大駕光臨做神級嘉賓 ，就真係知我咩料喇。於是我喺開幕前就抱住戰戰兢兢嘅心情打俾Do姐，Do姐竟然一口就答應，小弟真係非常之滾動。喺度再次感謝Do姐。」

留意到細節嗎？193係有Do姐鄭裕玲電話架。（IG：@deniskwok193）

Do姐雖然至今仍未有follow 193，但肯將私人電話話佢知，疼惜程度令人稱羨，更發文支持：「早排收到 @deniskwok193 嘅電話，得知佢個人品牌 @lilaboc.co 會舉行首個大型展覽，見佢咁比心機，一於嚟支持下。嚟到現場見到咁靚嘅場景，就真係知佢個品牌咩料，真係替佢高興，繼續加油！」

Do姐鄭裕玲唔知幾時先follow 193郭嘉毆呢。（IG：@deniskwok193）