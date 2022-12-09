黎瑞剛稱TVB收視第一不能「自以為是」　從不把ViuTV當成威脅

無綫（TVB）大股東黎瑞剛接受傳媒訪問時，提到TVB的前景和發展問題，他提出TVB在過去20年的投資不足，例如系統和設備20年都未更新過。但亦稱最近TVB的劇集如《下流上車族》和《美麗戰場》都能成功引起話題吸引大眾注意，尤其是《美麗戰場》在社交網絡每集平均有過萬話題貼文。

黎瑞剛又稱不少人指TVB節目及觀眾老化，但他早前曾跟第三方數據公司開會，發現TVB的觀眾結構其實跟友台差不多。黎瑞剛表示TVB的收視數據很強勁，TVB頻道的整體收視仍然穩佔香港第一，佔據市場近8成，黎瑞剛：「黃金時段收視常常是友台的10倍都不止」但黎瑞剛強調TVB不能「自以為是」和「自我安慰」。

黎瑞剛強調TVB不能「自以為是」和「自我安慰」。(網上圖片)

談及友台 ，黎瑞剛稱從不把ViuTV看成是威脅，他稱「競爭在香港市場是很正常」又說開電視和ViuTV「是刺激促進我們內部改革的很好動力」。黎瑞剛表示自己曾經批評TVB在過去的十年，是退步的十年，他說過去內地電視台都是跟TVB學習製作節目，但是早前湖南衛視與TVB合作的《聲生不息》，已變成湖南衛視當TVB的老師。

對於TVB之前不少人去了ViuTV，現在又重投TVB任職。黎瑞剛認為這說明當TVB開始重新創新，年青人才便會回來。

《聲生不息》在中港都很受歡迎。