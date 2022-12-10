吳若希堅稱TVB工作「要倒貼呢樣係真嘅」　自爆高層封「吳知死」

吳若希語出驚人話「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦」，再次登上娛樂新聞。（影片截圖）

一句「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」，令入行12年即將舉行首個個唱的Jinny吳若希，再次成為新聞人物。一向敢言的Jinny再次語出驚人，更自爆收到高層電話封佢做「吳知死」。

吳若希無懼被雪語出驚人「喺TVB做嘢係為錢咩」：仲要倒貼呀！

Jinny吳若希的確有如手牌所寫，勇字喺心口咩都夠膽講。（影片截圖）

Jinny接受TVB娛樂新聞台訪問，就媒體大字標題指她「數臭公司」解畫：「大家誤會我意思，絕對無數臭，我係講緊TVB返工的話，就算無錢都可以去返工，因為太愛呢間公司，公司畀我地嘅嘢太多啦。真係為開心，所有人都好似家人一樣。要倒貼呢樣係真嘅，我成日話想件事做得好啲，應該付出比本身需要付出的更多，例如想靚啲就自己去買衫等等，例如拍劇想去上演藝課程，呢啲真係要倒貼出嚟架喎，如果唔係自己無準備去點迎接將來更有挑戰的工作呢？」

Jinny吳若希指「要倒貼呢樣係真嘅」，但只因為想做得更好而付出。（影片截圖）

吳若希（Jinny）開心分享《吳若希Let Her Be Jinny 演唱會2022》門票已幾近全部售罄。（網上圖片）

一句說話當中嘅意思，高音定低音，問號定感嘆已經差之毫釐，而Jinny就話「倒貼」亦都千真萬確，但只為求效果更好而自資付出，訪問中更自爆收到高層電話了解：「今朝阿小姐MSG我，叫我改名啦改做「吳知死」。其實好多時大家唔睇晒整個訪問，只聽其中一句要抽秤的確可以抽秤好多嘢。希望大家唔好只因為標題而誤會，CLICK入去睇晒整個訪問就知我想講嘅意思。」