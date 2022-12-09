星河長明︱《蘭陵王》班底再合作！　馮紹峰攜彭小苒上演愛的羈絆

由馮紹峰、彭小苒和朱正廷攜手主演的全新古裝劇集《星河長明》已在「黃Viu煲劇平台」上線，該劇更是香港金牌電視人鍾澍佳與馮紹峰自人氣陸劇《蘭陵王》後，暌違近十年的二度合作，讓觀眾格外期待！

全新古裝劇集《星河長明》已在「黃Viu煲劇平台」上線，香港觀眾可以免費緊貼劇集進度。

改編自斬鞍小說《九州》系列，全新古裝劇集《星河長明》以一個架空的玄幻世界——九州為背景，講述擁有預知能力的草原少女葉凌霜（彭小苒飾）被族人視為災星，唯有夜北公主七海蕊（劉夢芮飾）與她情同姊妹，後來葉凌霜因為夜北兵敗成為女戰俘而沒入教坊司，但她憑藉過人的星算天賦加入欽天監，更與晁朝開國帝王彧修明（馮紹峰飾）兩情相悅！此時她卻聽聞七海蕊的死訊，更與彧修明種下了仇恨的種子……為了拯救公主，葉凌霜決定逆轉時空、重回昔日夜北，她能否改變眼下的一切嗎？而她與彧修明的愛恨糾纏又該何去何從？

外界非常好奇馮紹峰與「90後小花」彭小苒這對相差12歲的CP會產生甚麼化學反應。

現年44歲的馮紹峰多年來塑造了不少經典的古裝角色，包括《宮鎖心玉》允禩、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》顧廷燁等，早年他更聯訣「零負評女星」林依晨主演香港著名製作人鍾澍佳執導的古裝偶像劇《蘭陵王》，劇中飾演蘭陵王的他亦因此人氣急升，成為國民公認的「古裝王子」！時隔九年，他與舊拍檔鍾澍佳強強聯手、合力打造新劇《星河長明》，未開播便掀起一場盛大的回憶殺；加上他將攜手「90後小花」彭小苒上演愛的羈絆，更令人好奇這對相差12歲的CP會產生甚麼化學反應。

馮紹峰當年憑《蘭陵王》人氣急升。

除了兩位顏值演技雙在線的主演外，《星河長明》的演員陣容亦相當吸引，如劇中飾演羽族王子「翼無憂」的朱正廷就是最當時得令的「95後偶像」之一！朱正廷曾在2017年遠赴韓國參加人氣選秀節目《PRODUCE 101第二季》而嶄露頭角，後來他透過《偶像練習生》獲封「人間仙子」，最後更入選限定男團NINE PERCENT成功出道，收獲大批粉絲；此外，老戲骨張鐵林、高曙光也將為《星河長明》坐鎮，引發觀眾關注。