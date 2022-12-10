百萬同居計劃．劇透︱Jer以私生子身份登場　盧瀚霆房間藏大秘密

ViuTV原創劇《百萬同居計劃》逢星期一至五晚上9時30分播映，劇集講述城中知名的女強人「黑寡婦」霍姐（簡慕華 飾）邀請斜槓族燈仔（盧瀚霆 飾）、初戀蕭遙（黃德斌 飾）、下屬阿包（徐㴓喬 飾）等人參與「百萬同居計劃」，參加者只要搬進她的大宅一起同居生活半年，就可以人人獲取一百萬獎金！

演員們在主題樂園寓工作於娛樂。（劇照）

在劇中黃德斌與練美娟飾演夫婦，為了配合此劇情發展，德斌不時做出誇張反應，令經常與他有對手戲的娟姐難以招架，表示：「同德斌做戲可以練埋急才，有時都真係接唔住佢啲反應，不過德斌都接我唔住，講緊係接唔住我成個人，因為喺劇中佢成日要抱起我。」當中有一集在主題樂園取景，演員們都寓工作於娛樂，於拍攝前一晚就率先到樂園酒店入住，盧瀚霆（Anson Lo）表示有一種去Staycation的感覺，更被同房的隊友柳應廷（Jer）大爆他浸浴浸足兩個鐘！Anson Lo又笑言多次問導演會否需要重拍或補戲，可以趁機再到酒店享受一番。

第5集（12月12日 星期一）

燈仔收藏了一個不速之客在房內，原來是一切怪事的始作俑者，燈仔為了安全起見，只好繼續隱瞞下去。阿包（徐㴓喬 飾）邀請燈仔做模特兒，可是燈仔並不擅長，Lucky（鄧麗英 飾）主動請纓教燈仔，卻誤以為燈仔對自己有意思。另一邊廂，正下起滂沱大雨，阿希 （魏浚笙 飾）一心護住勿忘草，終於打動霍姐（簡慕華 飾）讓他入屋居住。眾人仍然覺得屋內有怨靈，於是設法打開那間不能進入的二號房，眾人乘着易先生（霍哥 飾）入睡，偷取他的鑰匙，終於打開那間二號房，卻得悉了一個霍姐不為人知的秘密。

第6集（12月13日 星期二）

眾人發現了咖喱哥（陳子豐 飾）的蹤影，燈仔為咖喱哥求情，霍姐竟破例留下咖喱哥，更聘用了咖喱哥作為大宅的廚師。一個突如其來的男生拿着骨灰盅出現，更自稱是霍姐亡夫的私生子蘇B（柳應廷 飾），易先生大驚，可是蘇B竟然對霍姐亡夫的事情了解得一清二楚。霍姐得悉蘇B的身份後大受打擊，躲到房裡不見任何人，令人擔心不已。眾人同情蘇B，惟獨蕭遙（黃德斌 飾）一人完全不信任蘇B。

燈仔與阿包想辦法令霍姐接受蘇B，結果在扭蛋機裡抽到主題樂園活動門票，巧合地蕭太（練美娟 飾）卻要求蕭遙在同一天與她到主題樂園慶祝結婚周年。蕭遙以「分身術」招呼兩邊，燈仔慌忙支援蕭遙，卻不知道霍姐早就洞悉一切。

第7集（12月14日 星期三）

眾人食飯之際，蕭太突然按門鐘殺到，蕭遙大感不妙。蕭太以為蕭遙包二奶，氣極要帶走蕭遙。蕭遙為了老婆，決定向霍姐提出退出同居計劃。蘇B漸得眾人歡心，蕭遙卻一如既往認定蘇B不懷好意，霍姐向燈仔問起五年後想做什麼，令燈仔陷入深思。

家人在大宅裡分男女子組爭電視，男子組敗走，席間蕭遙終於向眾人講出自己與蕭太的相識往事，以及自己成為「燈神」的由來。阿包睡不着，拉着燈仔去表演台講出自己的理想，燈仔漸漸欣賞阿包。同時，蕭遙竟偶然見到蘇B與陸師傅（林兆霞 飾） 並肩而走，令蕭遙對蘇B更起疑心。

第8集（12月15日 星期四）

蕭遙找飛機（黃可盈 飾）查看她拍攝下來的照片，果然從中找到端倪，蕭遙透過大宅廣播，召集所有人集合，更說要當眾撕開蘇B的假面具，蕭遙更言之鑿鑿，將蘇B的全盤奸計一一推演出來，更說有證據證明蘇B說謊。混亂過後，蕭遙大受打擊，眾人同情蘇B之餘更開始對蕭遙冷言冷語。

眾人再請陸師傅過來安撫蘇B亡母的怨靈，陸師傅更稱要為蘇B一家作法，並拉了蘇B入去二號房，蘇B真正的秘密亦終於揭盅。燈仔受到阿包的影響，決定要改變自己的人生觀，更說想儲錢，咖喱哥願意自己負責還債，卻被蘇B偷聽到。

第9集（12月16日 星期五）

燈仔向霍姐提出正式入職公司做學徒長工，霍姐接受並鼓勵，Lucky卻仍然誤以為燈仔因為愛上自己才入職。燈仔到公司板房認識了仙姐（吳沅儀 飾），但仙姐看起來卻不太易相處，燈仔努力堅持下去。

蘇B下藥令阿希和易先生肚痾，從而製造機會逼咖喱哥外出，使得他差點遇上大聖爺（李建邦 飾）。 燈仔間接幫助阿包解決時裝展的困難，而阿包亦解開了與上司阿慈（張紋嘉 飾）的心結。燈仔帶阿包到海邊看星放鬆，兩人感情默默滋長，結伴回家時卻被阿希看見。