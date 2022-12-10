時光音樂會︱梁詠琪笑稱只有一把少女聲　讚鄧紫棋感情豐富

鄧紫棋（G.E.M.）、梁詠琪（Gigi）、張棟樑、周深、阿杜等擔任固定嘉賓的綜藝節目《時光音樂會》正式開播，Gigi以首本名曲《膽小鬼》出場，勾起大家回憶。她與周深、阿杜率先見面，兩位男歌手談及唱歌時會變聲，懷疑自己有兩個聲帶，而Gigi則笑言：「我只有一把少女的聲音」，即使唱阿杜的苦情歌也會很甜。



Gigi首度常駐內地綜藝節目。（視頻截圖）

其後，G.E.M.選擇演唱《很久以後》開場，被問及眾多代表作，為什麼選擇這首歌時，她坦言：「我職業生涯裏邊，大家可能第一首熟知我的歌曲，我就是在長沙，就是在同一個台裡唱的，當時就是《泡沫》，是我19歲失戀的時候而寫的一首情歌，它是我當時的一個代表作，然後我就在想，我有沒有新的情歌代表作，然後我就選擇了《很久以後》這首歌，因為它也是我慢慢長大了以後，一些根據我自己真實的感情經歷而表達的一首歌曲。」這時一旁的Gigi感歎：「你現在是二十幾歲而已啊。」G.E.M.不情願地笑說：「我現在三十一了！」Gigi續指道：「那但是你就是感情很豐富，你都可以這麼年輕就寫出像《泡沫》那種歌。」G.E.M.即刻解釋：「那些其實你只要失戀一次，真的很傷心就會。（就是夠痛就寫得出了對不對？）對！」

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其實Gigi與G.E.M.早於10幾年前結緣，當時她在籌備第17張專輯《怕寂寞的貓》，G.E.M.曾經寫過一首《女兒雄》：「那時候就聽到有個新人，很厲害的，才十六歲！」Gigi講完便做出驚訝表情，大讚G.E.M.有實力。