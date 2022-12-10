呂方迎入行40年首主持訪談節目　直率風格倫永亮哭笑不得

入行將近40年，呂方首次主持訪談節目，邀得5位圈中好友包括倫永亮、陳芷菁、陳友、陳莉敏和莫家淦。（影片截圖）

58歲實力派歌手呂方明年將入行40年，除了宣布3月會在紅館舉行個唱，更首次主持訪談節目，邀得5位圈中好友包括倫永亮、陳芷菁、陳友、陳莉敏和莫家淦，與呂方閒聊家庭、工作、娛樂生存方式及分享昔日拍劇拍戲的辛酸趣事外，更在每集獻上經典金曲。

呂方首集邀得相識３７年的倫永亮擔任嘉賓。（IG：@entertainment_impact）

首集嘉賓呂方邀來相識37載的音樂人倫永亮，二人在1986年已經相識，兩人表示因為疫情關係確實少了見面，倫永亮表示不時見呂方的社交平台貼上與囡囡的合照，大讚他的囡囡很可愛！呂方亦笑言兩父女是「餅印」，更直言做爸爸後，生活確實是改變了不少：「我而家好早就瞓，夜晚10點幾就上床同個女一齊瞓，因為朝早好早起身，有時佢6點幾就醒，好彩嘅話就可以瞓到8點幾，只要佢一醒咗，就會拍醒我哋同佢玩。」亦因為疫情關係，呂方不敢招呼朋友到家中作客，他續說：「佢啱啱出世冇幾耐，我又驚，費事呀嘛，不過而家佢好叻呀，2歲已經打咗兩針。」

呂方同囡囡真係如同餅印。（影片截圖）

一提起囡囡呂方就流露出慈父笑容。（影片截圖）

倫永亮提到呂方廚藝相當了得，呂方指現時已甚少機會下廚，身形亦清減不少：「有朋友介紹我一個療程，五十幾日有得食又唔使完全餓，真係WORK清減咗。不過肥多少少觀眾都唔怪㗎啦，橫掂我同你都咁上下㗎啦，你估仲瓜子面咩。」提到相識37年呂方竟說：「算係咁啦，好多都冇見喇，係咪呀，我哋仲可以見到面...我意思係大家個友情仲喺度！」倫永亮笑說：「我都唔識講，你講嘢真係好笑！其實你好好人，我入行遲過你，嗰陣時我乜都唔識，你帶我遊車河。」呂方笑說：「我以為你喺外國返嚟，唔係好熟香港吖嘛！咪載你去南灣遊車河囉。」

呂方與倫永亮已相識３７年。（影片截圖）

呂方稱與倫永亮「算係咁啦仲見到面」。（影片截圖）

呂方直率到倫永亮唔知好嬲定好笑。（影片截圖）