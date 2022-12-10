仔仔一堂｜玩長命滑梯發生意外險盲　HoHo搞喊Louis自封劏豬櫈

Louis 喺㵦滑梯環節發生罕見意外,細心留意佢嘅眼皮真係好傷吓。

由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對節目《仔仔一堂》，自播映以來外間不少迴響，更發生「突發事件」，「可愛兜風耳」HoHo跟「嫩版王浩信 」Louis 玩長命滑梯時不小心發生意外，不慎受傷「見紅」。

「可愛兜風耳」HoHo跟「嫩版王浩信 」Louis 玩長命滑梯時不小心發生意外，不慎受傷「見紅」。

事緣 Louis 與 HoHo 玩「長命滑梯」時，竟在出發時遭滑梯上的裝飾意外割傷眼皮，由於十分接近眼球位置，可謂險象環生。為此特別愛與 Louis 互動的 HoHo 大感自責，更聲淚俱下表示自己是「劏豬櫈」:「最後我係好 guilty 嘅，因為佢整傷咗。嗰刻自我審查人格出咗嚟：『唉吔點解呢件事會發生架。』我真係劏豬櫈嚟。」以坦白見稱的 HoHo 之後在「示好留言」環節，更因真摯言辭搞喊 Louis，場面相當感人﹗

雖然 Louis 一再安撫 HoHo,但 HoHo 依然都係大感內疚自責,仲忍唔住喊起上嚟。

一眾仔仔先後發表愛情觀之餘，更先後按主理人 Vinci 要求向有機會作進一步發展的對象錄製示好留言。令人意外的是，顏值身形學歷各方面條件近乎完美的 Andrew，原來愛情觀甚為悲觀，更因為在十年內甩過六年拖而對愛情及自己失去信心：「我每次拍拖都會以為對方係the one。有時(拍拖)都會唔 comfortable嘅，一來自信唔夠高，第二我可能好驚畀人 cheating，又或者覺得對方遲啲會唔鍾意我啦。總之我覺得每過一個關係我嘅自信就會愈嚟愈低。」眼見 Andrew 愛情觀偏向悲觀，節目氣氛製造者之一的 Carson 即變得正經兼予以安慰：「分手係令你更清晰咩人同你行得長，愛情唔需要完全遷就，亦唔需要特登去追，會一齊嘅就會自然喺埋一齊。過往嘅(分手)經驗會話畀你知你應該要啲咩，而唔係純粹啲人唔啱你或者你唔啱佢。」Carson 的成熟獨到見解，更贏得全場一致掌聲﹗