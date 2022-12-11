《First Love初戀》八木莉可子爆紅 撞樣余文樂網民睇完相有陰影
撰文：林迅景
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最近於Netflix平台上架的日劇《First Love初戀》引起追劇熱潮，劇中女角八木莉可子更憑住其清秀中帶點稚嫩，空靈的氣質，而被傳媒封為水原希子接班人。清新脫俗，而又新鮮的外表，令她一夜之間爆紅！
其實早在日劇《First Love初戀》之前，八木莉可子在在14歲的時候就已經在參加ASIACROSS 舉辦的「THE NEXT ASIACROSS MODEL AUDISION 2015」中擊敗7851名參賽者，並成為水原希子的同門師妹。翌年更被選為擔任「寶礦力女孩」拍攝廣告，之後工作更加是接踵而來，分別擔任過日本雜誌《SEVENTEEN》的專屬模特兒，出過寫真書《Pitter-Patter》以及參演過幾套電影作品。
雖則話八木莉可子清純可愛，不過自《First Love初戀》上架後就有網民表示八木莉可子愈睇愈似余文樂，更指她是「余文樂扮女人」。當中有人更十分貼心地翻找出余文樂反串《別問我是誰》的MV作比較。不少網民都表示睇完之後十分有陰影，更打算棄劇。
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