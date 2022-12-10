NFT｜馮德倫取材《無間道》創「無間猿」　贈劉偉強繪本留念

馮德倫導演與寰亞傳媒集團及Web3創投集團 Everest Ventures Group合作，成立Grid6 Studios。「無間猿」（Departed Apes）為Grid6 Studios首個項目，以電影《無間道》作為項目的故事藍本。項目在12月中發售，首先供白名單者（whitelister）鑄造，然後再進行公開發售。



馮德倫送咗繪本畀劉偉強導演。

今年亦是電影《無間道》上映20周年，電影系列的4K 數碼復修和杜比全景聲(Dolby Atoms)環迴技術版本，下星期（12日）起上映。馮德倫為劉偉強導演特別打造「無間猿」數位珍藏品，並送上繪本留念，他還透露稍後將設計更多《無間道》電影系列的數位珍藏品，送給電影的主創人員。

劉偉強導演。

馮德倫醉心電影，過去數年在荷里活執導，同時亦十分熱愛Web3和區塊鏈技術，他更認為電影產業與Web3可相輔相成，創造更大的想像及發揮空間。是次的「無間猿」項目，以經典電影《無間道》作為項目的故事藍本，正是馮德倫因喜愛香港電影，希望將經典電影帶入Web3世界，既是延續經典，同時亦賦予電影新生命。無論是電影愛好者及Web3社群，均可參與電影創作及劇情發展。

馮德倫同劉偉強有個座談會。

是次「無間猿」系列名為G Collection，在以太坊 (Ethereum) 區塊鏈鑄造，會在OpenSea出售。項目在12月中發售，首先供白名單者（whitelister）鑄造，然後再進行公開發售。白名單者定義：「無間猿」項目合作者及參與社群活動早期支持者等。「無間猿」角色設計藝術家 ：Marvel漫畫家 Logan Lubera，曾參與設計《蜘蛛俠》、《鋼鐵人》等漫畫。

為保持趣味及神秘，項目將採用「盲盒」方法開賣，持有人在鑄造時未知《無間猿》角色為何，Grid6 Studios將不日向持有人公布，給予驚喜。項目將帶給持有人在web3世界前所未有之電影感，每位持有人都可以決定角色性格，以及未來《無間猿宇宙》發展。