陳瀅想奪最受歡迎電視女角色但持平常心　 支持拍美麗戰場第二季

第一屆「AEG娛樂人氣王」頒獎典禮於昨日（10日）在亞洲博覽館舉行，分別頒發電影、音樂及電視方面的獎項。在電視方面，TVB藝人奪得不少獎項，當中以《美麗戰場》及《下流上車族》奪得最多獎項。

第一屆「AEG娛樂人氣王」頒獎典禮 (葉志明 攝)

陳瀅在頒獎典禮中奪得最喜愛女演員獎，陳瀅接受《香港01》訪問時表示感覺很特別：「呢個係我演員嘅第一次拎到呢個獎，第一次參與AEG呢個頒獎禮，所以都好開心！」陳瀅亦話12月及1月有不同的頒獎禮，就像是一個回顧。陳瀅希望在 《萬千星輝頒獎典禮》中可以奪得我最喜愛女角色，但自己不會太高期望，以平常心面對。

陳瀅在頒獎典禮中奪得最喜愛女演員獎 (葉志明 攝)

至於被問到《美麗戰場》是否真的會開續集時，陳瀅就話要問返葉導演：「要問導演阿，我知道佢一陣都會嚟！」陳瀅個人十分支持，更表示很多人都想知道結局是什麼：「我知道佢有好多idea，我相信佢如果真係拍攝成功，拍出來將會更加癲更加好睇。」陳瀅認為演黑化一角是一個很大的挑戰，而自己比較偏向善良一面，所以陳瀅很用心去演黑化部分。

陳瀅都好希望《美麗戰場》會開續集 (葉志明 攝)

陳瀅亦提到今年很幸運，可以接到《痞子殿下》及《美麗戰場》兩劇，可以著古裝飾演「打女」，又可以飾演高難度的時裝，陳瀅認為是：「一個演員嘅美夢嚟！」陳瀅已經落實下年會拍《痞子殿下2》，更話如果《美麗戰場》開第二季的話，自己十分幸運及高興。