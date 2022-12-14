肥媽炒股蝕半億仍投資千萬開個唱為好玩　全球物業多到逐間分畀孫

肥媽 (Maria Cordero) 將於明年1月假紅館舉行兩場演唱會，這次演唱會原本定於今年3月，但由於疫情延至明年才舉行。肥媽表示歌單都要重新選過：「要改晒啲歌，疫情期間揀啲歌好感性，依家係過年就係好開心嘅，馬浚偉要我唱一啲我未公開唱過嘅歌，展現我溫柔一面。我仲會跳舞，扮嘢，例如我會扮筷子姐妹花，又會同《聲夢2》、《中年好聲音》一齊玩，總之就係會玩好多嘢，老中青同台一齊玩，會唱三語歌曲。」她透露會與《聲夢2》亞軍黃洛妍（Janees）一起jam歌，挑戰高難度歌曲。

肥媽將於2023年1月舉行演唱會。(葉志明攝)

肥媽還會親自創作新歌：「我唱兩句你聽『我人又肥，腰又肥，你見到我靚女你咪亂嚟』我哋有幾個肥婆齊齊行catwalk。演唱會好多part，我好想玩，想開心，想帶畀人歡樂，最緊要好玩。我經過COVID之後已經睇化晒，做人最緊要活在當下。」她近期已勤加操練，日日都6點起身跑步行山，一路行一路唱歌，練歌練氣兼練腳骨力，雖然曾經確診過新冠肺炎，不過她自言身體應付得到。肥媽也有自掏荷包投資今次的演唱會：「原本我有50%，依家得返20%，唉，賺錢架嘛，畀人分薄晒，總投資有8位數字，唔擔心賣飛情況。」

肥媽早前曾在專訪中自爆炒燶股慘蝕半億，但其實她依然不愁生活。早前肥媽回馬來西亞沙巴打理她的3800多呎複式豪宅，令外界驚嘆她有如此多物業，肥媽說：「嗰時大陸啲樓咁平，叫啲人買又唔買，之前大灣區啲樓38萬咋，我花成6、7個鐘上去。」至於共有多少個物業，肥媽說：「有幾多唔講喇，依家逐間分畀啲孫，自己一個老人家邊住到咁多，總之香港、馬拉同惠洲呢3間屋就留畀自己，因為3間都滿載咗我同我老公嘅回憶，全部都係佢一手一腳打造嘅。」

肥媽於馬拉的豪宅（Facebook/@肥媽）

肥媽的老公Rick於2020年11月4日因末期肺腺癌病逝，肥媽至今依然深愛着亡夫。談到亡夫，肥媽直言時刻感受到對方的存在：「佢成日都喺度。之前我返馬拉間屋，有日要搵鎖匙，成3860呎咁大，搵嚟搵去都搵唔到，係我老公收埋嘅，佢有畫定張圖畀我，但係得佢睇得明嘅，我就叫佢幫吓我啦，見到張圖上面有TL兩個字，我諗咗好耐終於諗到係Toilet，結果真係搵到。」

肥媽笑言老公已變成了她的家神，一直在看顧住她，就連她的家人朋友都照顧住，可以說是有求必應，萬試萬靈。肥媽說：「佢真係好sweet，好錫我，仲錫埋我屋企人同朋友，真正愛屋及烏。同佢相愛係我今世最美好嘅事，佢係我背後嘅男人，係完美嘅。我依家都有好多追求者，但係我話咗唔要第二個，淨係愛我老公一個。」她又指到她開騷時，她老公必定會到場，相信到時更會跟鼓手一起打鼓，原來肥媽之前開的演唱會，她老公都有為她打鼓的。

場地：Villa 26

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