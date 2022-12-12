周星馳羨慕網民有老婆　曾差點結婚卻因事業拒絕成一生遺憾

周星馳自從開設IG後，經常在網絡上看到他的蹤影，近日星爺在IG發文指，希望大家能夠介紹美食給他，而其中有位網民留言稱：「OT放工番屋企老婆碗湯」，竟獲星爺親自回覆：「你就好啦，有老婆。」此話以單身至今的星爺來說，未免帶點意未深長，難道星爺心中也渴望成家立室？



至今已60歲的周星馳，拍過多部經典作品，星爺雖然職場得意，但事業與愛情很難兩邊抉擇，造成星爺以往戀情都已失敗告終！周星馳未成名前，一直以跑龍套的方式出鏡，直至1989年才有機會因《蓋世豪俠》擔正做主角，也因這部劇與羅慧娟擦出愛火花。

不過，這段戀情只為了三年便傳來分手的消息，有傳是羅慧娟想與周星馳組織家庭，曾主動跟男方求婚，但當時正值是周星馳的事業高峰期，星爺選擇了事業，面對女方的求婚，只淡淡回覆了一句：「你神經病吧？」感情出現分歧的二人，不久後便傳來分手的消息。

周星馳與羅慧娟因為拍攝此劇而擦出愛火。（《蓋世豪俠》劇照）

羅慧娟接受傳媒訪問時表示「我渴望和周星馳組織家庭，他卻當我是一個神經病。」未知星爺是否感到後悔，之後在他執導的一部電影《西遊降魔篇》，飾演段小姐的舒淇曾對心儀對象這樣說：「我理想是找一個如意郎君，和他一起組織家庭生一個小寶貝，簡簡單單的過生活，這個人就是你。」豈料飾演唐僧的文章只回答了三個字：「神經病。」有傳是周星馳希望透過電影，將壓抑心裏多年的說話說出來！