葉念琛會否開拍美麗戰場續集？　要睇下年檔期可否全年投入拍攝

昨日（10日）第一屆「AEG娛樂人氣王」頒獎典禮於亞洲博覽館舉行，分別頒發電影、音樂及電視方面的獎項。TVB的劇集奪得不少獎項，當中以《美麗戰場》及《下流上車族》奪得最多獎項。

TVB的劇集奪得不少獎項，當中以《美麗戰場》及《下流上車族》奪得最多獎項。 (葉志明 攝)

葉念琛編導監的《美麗戰場》奪得我最喜歡電視劇集，葉導演接受《香港01》訪問時表示十分開心：「好開心收到呢個消息，呢幾日都不斷有好消息，早幾日《美麗戰場》上了Google熱搜No.1啦！大家都好似開始一啲好消息，下個月就係台慶頒獎禮，希望呢個好消息繼續落去啦！」葉念琛對自己的劇的演員十分有信心，亦很希望《美麗戰場》一劇的演員可以奪獎。

葉念琛編導監的《美麗戰場》奪得我最喜歡電視劇集 (葉志明 攝)

至於《美麗戰場》續集方面，葉導演表示由大結局一刻已經開始被人問，葉導演更話一直考慮中，現階段很享受大家對《美麗戰場》的喜悅及欣賞。之前《美麗戰場》由寫稿至拍完葉導演只有了3個月時間去完成，而第二秀季會否開拍葉導演表示這是其中一個考慮因素：「由構思、拍攝到後期宣傳，其實我都用咗差唔多接近一年時間，即係成個2022年我諗我都係喺晒《美麗戰場》嗰個世界，要睇2023年有冇呢個時間。」所以葉導演會否開拍《美麗戰場》就要看來年的檔期。