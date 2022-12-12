中年好聲音|參賽者恩愛廿載　肥媽觸景傷情爆喊：我同老公都係咁

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，專為35歲或以上的朋友而設，而周日（11 日）晚播出一集，是第一部曲《勇氣！踏上夢想舞台》的最後回合，是集再有8位直接晉級50強，當中有2位奪得5盞燈爆分成績，分別是吳大強和丁文俊。總結3集賽果，奪得5盞燈的參賽者共有8位，4盞燈則有24位，50強剩餘的18個名額，則由評審從獲得3盞燈的參賽者中選出，下集開始將進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》！

呂卓欣喺《中年好聲音》舞台重遇前夫許兆銘。

是集最大睇頭，是分別有「過氣」及「現任」夫妻同場比賽。呂卓欣與許兆銘多年前因音樂走在一起，之後閃婚並生了兩個小朋友，惟後來因為性格不合分開，自此沒有再聯絡；如今二人竟在追夢舞台再次相遇，事前亦不知道對方會參賽。40歲的卓欣憑獻唱《傾城》奪得3盞燈，需進入等候區；卓欣分享時透露離婚後獨力湊大兩名女兒，並坦言生活上遇到不少壓力：「疫情期間，大家都好辛苦，差啲有抑鬱症，之後做咗直播主，並用音樂治療自己。」卓欣唱畢後，緊接出場的正是前夫許兆銘，許獻唱《K歌之王》期間，卓欣更站在台邊邊聽邊哭，惟許兆銘表現麻麻無緣晉級。

肥媽被兩人真摯嘅愛感動，忍唔住爆喊。

另邊廂鄺凱剛與陳嘉璐這對現任夫妻表現恩愛，兩人20年前因參加比賽相識，如今20年後再度攜手參加《中年好聲音》，可謂別具意義；陳嘉璐更直言老公是其Soulmate，甜度爆錶。可惜兩人不能一同晉級50強，陳嘉璐獲得4盞燈直接晉級，鄺凱剛則無緣晉級，但開朗豁達的他全程甜笑看着太太作賽，每分每秒均流露愛妻之情；肥媽亦被兩人真摯的愛所感動，更因憶起亡夫淚崩，肥媽說：「我同我老公都係咁，佢打鼓我唱歌。」肥媽事後接受製作組訪問時坦言：「見到佢兩老婆好Sweet，勾起我同老公嘅回憶，日日夜夜傾音樂、傾其他嘢，已經可以傾天光，同佢兩公婆好似，尋日（錄影當日）就係我老公兩周年死忌，《中年好聲音》好多嘢令我好投入到。」

肥媽見到鄺凱剛呢兩公婆，不禁勾起同亡夫嘅甜蜜回憶。

而自稱是跳唱歌手的詹偉業，背後故事亦充滿洋蔥。詹偉業在台上大晒狂野舞姿跳唱郭富城的《狂野之城》，最終獲得4盞燈。48歲的詹偉業透露選擇跳唱《狂野之城》，是想獻給因紅斑狼瘡症而病逝的太太，並透露苦練城城的歌長達廿多年，他說：「太太廿幾歲就走咗，佢遺留落嚟嘅錄音帶裏面有郭富城嘅歌，第一首就係《狂野之城》，之後我就開始聽城城嘅歌。（有冇掛住佢？）仲好掛住太太。」之後他淚崩說：「覺得好對佢唔住，年輕時對佢唔係咁好……當我想返轉頭嗰時，佢已經有咗呢個病……」相當催淚。

肥媽見到鄺凱剛呢兩公婆，不禁勾起同亡夫嘅甜蜜回憶。