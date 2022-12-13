過時過節｜票房衝破1000萬　Edan呂爵安上載廁所show肌照慶祝

電影《過時．過節》由新晉導演曾慶宏執導，金像影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪、呂爵安（Edan）、談善言、袁澧林、盧瀚霆（Anson Lo）及馮素波共同演出，上映已經踏入第三週，累積票房亦已經衝破1000萬。上星期Edan更一日跑足港九新界18場謝票，更不禁即場清唱幾句電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》以感謝粉絲的支持。

《過時．過節》票房衝破1000萬 (ig@hkfamily_movie)

Edan昨日（12日）在社交平台發文慶祝《過時．過節》票房衝破1000萬，Edan上載了著白色背心的照片。電影《過時．過節》中Edan飾演「阿陽」，Edan寫下：「過時過節1000萬了！！決定po吓啊陽學生時期嘅MK圖比大家睇下，知道大家見到呢兩張相會有好多疑問，等我一一為大家解答。首先，唔好問我點解啊陽要喺廁所同個尿兜影相，我唔知，不過啲學生哥心智未成熟係會做傻事嘅。第二，大家肯定會好好奇，點解啊陽中學就手瓜起𦟌，以我所知，啊陽中學唔止係乒乓波校隊，仲係游泳隊，不過輸咗好多年，最後，啊陽話多謝大家咁支持《過時。過節》，不過千祈唔好問佢啲肌肉仲喺唔喺到，因為冇哂（晒），thanks！」

電影《過時．過節》中Edan飾演「阿陽」(ig@edanlui)

Edan早前在自己的第1000個帖文時上載自拍也是在洗手間，他更標籤「系廁所自拍巧mk羅」、「果然誰無MK過」，Edan上載了強壯的手臂後，「正印」小儀馬上留言：「想試吓畀你呢隻手瓜夾吓！」而粉絲亦留言：「我哋係咪永遠離不開廁所？因為我哋係爵屎？」、「到底系廁所影左幾多相？ 仲系唔同既廁所！」十分搞笑。

Edan早前在自己的第1000個帖文時上載自拍也是在洗手間 (ig@edanlui)